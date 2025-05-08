На Сумщині застрелили собаку відомої української біатлоністки, яка брала "бронзу" на Олімпіаді

Жахливе вбивство тварини сталось у селі Привокзальне, що знаходиться у Конотопському району на Сумщині. Свого домашнього улюбленця втратила 18-річна Поліна Пуцко.

Сумська область залишається під атакою російських військ, які продовжують обстрілювати прикордоння та намагаються окупувати нові українські території. Втім і без цього в регіоні трапляються інші неприємні випадки.

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Жахливе вбивство

Про черговий скандал стало відомо від Конотопського районного відділу поліції, повідомляє 24 Канал. У селищі Привокзальне сталось жорстоке вбивство собаки.

Вранці, 7 травня, на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення мертвим собаки породи джек-рассел-тер’єр. На місце одразу вирушила слідчо-оперативна група.

На тілі тварини знайшли рану, яка схожа кульове поранення за зовнішніми ознаками. Тіло собаки відправили до ветеринарів для встановлення точної причини смерті.

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Як пізніше стало відомо, ця собака належала доньці жительки Конотопа Інні Супрун. Мова про 18-річну біатлоністку Поліну Пуцко, яка вигравала бронзову медаль на Юнацьких Олімпійських ігор-2024.

Також дівчина вигравала суперспринт на літньому чемпіонаті України з біатлону у 2024-му. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України через жорстоке поводження з тваринами.