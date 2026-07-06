Перша ракетка світу, подруга білоруського диктатора Лукашенка Аріна Соболенко без шансів вилетіла з Вімблдону вже у четвертому колі. Це стало найгіршим її результатом на турнірах Великого Шолому з 2022 року.

Цього разу "нейтральна" лідерка світового рейтингу навіть не влаштовувала особливих істерик на корті. Але на прес-конференції після гри все ж відзначилася неадекватною заявою, пише 24 Канал.

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Що сказала Соболенко після поразки Осаці?

Програвши у двох партіях вперше за 122 матчі на "мейджорах", Соболенко сказала пресі, що цього разу вони "не дочекаються від неї чогось веселого", очевидно, іронізуючи з власних зривів після поразок, які часто закінчуються зламаними ракетками.

Білоруска стверджує, що впоралася з цією поразкою "набагато краще, ніж минулого року". Вона також визнала, що за рівнем гри сьогодні не є номером 1 у світі.

Не хочу думати про рейтинг на даний момент. Я просто хочу піти, напитися до втрати свідомості і забути про теніс,

– додала перша сіяна.

Коли Соболенко може втратити перший рядок у рейтингу?

Втратити статус першої ракетки світу за підсумками Вімблдону білорусці, на жаль, не вдасться: наблизитися до неї з тих, хто залишився на турнірі, може хіба що американка Джессіка Пегула. Але навіть в разі її тріумфу відставання складатиме близько 700 рейтингових очок.

Надії залишаються на Відкритий чемпіонат США: там Соболенко потрібно захищати максимум очок, адже минулоріч вона здобула перемогу у фіналі. Натомість головна переслідувачка білоруски Єлена Рибакіна з Казахстану може додати собі очок, якщо пройде бодай четвертий раунд.