Сон Хин Мін вирішив залишити Тоттенгем після 10 років у клубі
- Сон Хин Мін оголосив, що залишить Тоттенгем після 10 років у клубі, назвавши це найважчим рішенням у кар'єрі.
- Гравець подякував уболівальникам за підтримку та відповів на запитання щодо свого майбутнього.
Капітан Тоттенгема Сон Хин Мін з 2015 року виступає за лондонський клуб. Уже зовсім скоро шляхи "шпор" і футболіста розійдуться.
Гравець збірної Південної Кореї оголосив, що планує залишити клуб АПЛ. Про це він розповів на пресконференції в Сеулі, де Тоттенгем готується до нового сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.
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Що сказав Сон про відхід з Тоттенгема?
Зірковий футболіст, часом ледь стримуючи сльози, сказав, що його рішення покинути лондонський клуб було найважчим у кар'єрі. Проте наразі він відчуває, що настав час рухатися далі:
"Перш ніж ми розпочнемо пресконференцію, я просто хочу поділитися інформацією про те, що я вирішив покинути цей клуб влітку. Тоттенгем допомагає мені в моїх рішеннях. Тож я просто хотів поділитися цією інформацією, перш ніж ми розпочнемо конференцію.
Я приїхав до північного Лондона ще дитиною. Молодий хлопець прибув до Лондона, який навіть не розмовляв англійською, і покинути цей клуб дорослим чоловіком – це дуже, дуже гордий момент".
Він також подякував усім уболівальникам Тоттенгема за те, що вони подарували йому багато любові протягом стількох років у клубі. На запитання журналістів щодо майбутніх ігрових планів, Сон відповів, що наразі в нього немає відповіді.
Довідка. Сон Хин Мін провів у складі "шпор" 454 матчі. В них він забив 173 голи та віддав 101 асист.
Нагадаємо, що наприкінці весни кореєць виграв перший трофей з Тоттенгемом. Лондонці у фіналі Ліги Європи здолали Манчестер Юнайтед.