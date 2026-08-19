Звалище замість стадіону: у мережі показали, на що окупанти перетворили легендарну арену Шахтаря

Легендарний стадіон "Шахтар" у Донецьку продовжує занепадати. Нові кадри показали, як колишня футбольна арена перетворилася на звалище.

Донецький стадіон, який понад пів століття був одним із головних футбольних символів міста, сьогодні перебуває у вкрай занедбаному стані. Територія арени поступово заростає, а від колишньої спортивної інфраструктури залишаються лише бетонні конструкції та спогади, передає Oboz.ua.

Поле засипане будівельним сміттям

На відео, яке опублікував Telegram-канал Donetsk Live, видно, що футбольного газону на стадіоні фактично не залишилося. Замість поля – будівельне сміття, тоді як трибуни заросли рослинністю.

Подекуди бетонні елементи вже почали обсипатися. Загальний вигляд арени більше нагадує покинуте звалище, ніж стадіон, де свого часу проводив матчі один із найвідоміших клубів України.

Особливо промовисто виглядає старий інформаційний плакат. На ньому досі можна побачити ціни на квитки: 15 гривень за центральні сектори та 5 гривень за місця за воротами.

Тут Шахтар творив історію

Стадіон Шахтар відкрили 5 вересня 1936 року. За свою історію арена пережила чотири реконструкції, а ще одну масштабну модернізацію планували розпочати у 2011 році.

До 2004-го стадіон залишався домашньою ареною донецького Шахтаря. Саме тут команда здобула перший чемпіонський титул незалежної України, після чого переїхала на "Донбас-Арену".

На цій же арені "гірники" провели свій перший матч у кваліфікації Ліги чемпіонів. У зустрічі з естонською Левадією донецький клуб переміг з рахунком 4:1.

Стадіон має і трагічну сторінку історії. У 1995 році під час матчу тут стався вибух, унаслідок якого загинув тодішній президент Шахтаря Ахать Брагін. Нині ж легендарна арена, яка колись була центром футбольного життя Донецька, продовжує перетворюватися на руїни.