Єдиний в історії: який футболіст має "Супер Золотий м'яч"

Супер Золотого м'яча (Super Ballon d'Or) є легендарний аргентинсько-іспанський футболіст Альфредо ді Стефано. Престижну нагороду вручали лише одного разу.

У 1989-му журнал France Football вирішив визначити найкращих за три десятиліття. Про його переможця спецпремії розповідає 24 Канал.

Хто і як став володарем "Супер Золотого м’яча"

Переможцем став Альфредо Ді Стефано. Він був одним з шести претендентів, яких визначали з поміж кількаразових володарів звичайного Золотого м’яча. Окрім переможця спеціальної премії такими були: Йоган Кройф, Мішель Платіні, Франц Беккенбауер, Кевін Кіган, Карл-Гайнц Румменігге.

Участь у голосуванні брали колишні переможці, журі від France Football, а також читачі журналу. Переможцем у загальному заліку став Альфредо Ді Стефано, який обійшов у рейтингу Йогана Кройфа та Мішеля Платіні.

Нагороду на той момент 63-річному іспанцю вручили 24 грудня 1989 року.

Що відомо про Ді Стефано

Представник Іспанії, який народився та виріс у Аргентині, з 1953-го по 1964 рік захищав кольори мадридського Реала.

У складі іспанського колективу він п’ять разів здобував Кубок європейських чемпіонів, а в 1957-му та 1959 році вигравав "Золотий м’яч". Легендарний футболіст пішов з життя у липні 2014-го у віці 88 років.

Нагадаємо, що у 2026-му переможців номінацій назвуть у лондонському театрі "Палладіум". Дійство розпочнуть о 22:00 за київським часом, а вся церемонія триватиме приблизно дві години.