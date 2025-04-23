Клуби УПЛ обговорили календар змагань наступного сезону: було вирішено долю Суперкубка

У вівторок, 22 квітня, відбулося засідання учасників Української Прем'єр-ліги у форматі відеоконференції. Темою обговорення був календар змагань на кампанію-2025/2026.

Представникам усіх клубів УПЛ заздалегідь було відправлено проєкт плану-календаря, який розробила робоча група. Серед іншого також вирішувалося, чи буде проводитися Суперкубок України, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

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Результат зустрічі

За підсумками відеоконференції, учасники погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України. Також визначили базову дату першого туру Української Прем'єр-ліги – 2 серпня.

Клубам дали час для фінального погодження плану-календаря УПЛ-2025/26. Остаточно його буде затверджено на засіданні Виконкому УАФ.

Зазначимо, що всі представники України розпочнуть свій шлях у єврокубках з ранніх стадій кваліфікації – ще до старту національного чемпіонату. Всього наша країна матиме в міжнародних змаганнях чотири команди:

Ліга чемпіонів: чемпіон УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня).

Ліга Європи: володар Кубка України або друга команда УПЛ розпочне свій шлях у першому кваліфікаційному раунді (10 та 17 липня).

Ліга конференцій: друга та третя (або третя та четверта) команди УПЛ стартують у другому кваліфікаційному раунді (24-го та 31 липня).

Нагадаємо, що фіналісти Кубка України-2024/2025 стануть відомі 23 квітня. Два з чотирьох півфіналістів жодного разу не грали у вирішальному матчі за трофей.