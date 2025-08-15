Російська депутатка та олімпійська чемпіонка Світлана Журова знову відзначилася цинічною заявою. Вона переклала відповідальність за війну на українців і закликала "уміти прощати".

Поплічниця путінського режиму виправдала повномасштабне вторгнення Росії. Вона заявила, що саме українці нібито є причиною "цієї ситуації", пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що сказала Журова?

Російська чемпіонка заявила, що треба дивитися в майбутнє, а не в минуле.

Потрібно вміти прощати. У нас у Росії всі все пробачають зазвичай. Цікаво, як поведуть себе українці, коли буде підписано мирну угоду. Вони ж теж християни. Нам потрібно жити далі, будувати мир і не допустити повтору цієї ситуації. Щоб вона не повторилася, українцям треба закінчити конфлікт у міжлюдських стосунках, у культурі, у спорті,

– сказала Журова.

Вона додала, що люди в Україні чекають, що все повернеться на круги своя, однак через купку націоналістів розгорівся конфлікт, вони розкрутили цілу націю і частину світу проти Росії.

Нагадаємо, що нещодавно з російського полону повернувся український футболіст Микита Каліберда, який боронив місто Маріуполь.