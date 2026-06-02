Костюк обіграла Світоліну і вийшла у дебютний півфінал на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграли перший в історії Ролан Гаррос чвертьфінал за участі двох українок. Обидві спортсменки боролись за дебютний півфінал на турнірі.

Наші представниці зіграли між собою у вівторок, 2 червня. Про результат українського протистояння на Ролан Гаррос повідомляє 24 Канал.

Як завершився матч Світоліної та Костюк?

Старт поєдинку видався за Мартою. Саме за 23-річною Костюк швидше увійшла у гру та повела з рахунком 3:0 по геймах. Згодом Світоліна також зуміла взяти гейм на подачі суперниці, однак у завершальній частині першого сету знову сильнішою була Костюк – 6:3 для неї.

Друга партія почалась обернено до того, що було у першому сеті. Еліна зуміла виграти три стартові гейми та зробити рахунок 3:0 на свою користь. Далі 31-річна тенісистка лише наростила перевагу – 6:2 і 1:1 за сетами.

У вирішальному сеті гравчині тривалий час робили брейки, аж поки свою подачу не захистила молодша з українок. Згодом Костюк зуміла довести матч до перемоги – 6:2.

Марта Костюк – Еліна Світоліна – 2:1 (6:3, 2:6, 6:2)

Зазначимо, що далі переможниця зустрінеться з "безпрапорною" росіянкою Мірою Андрєєвою. Цей поєдинок відбудеться у четвер, 4 червня. Розклад матчів цього дня організатори опублікують у середу.

Світоліна та Костюк: що далі?

У лайв-рейтингу Еліна Світоліна втратить одну позицію. Вона захистила свої очки за чвертьфінал 2025 року, але у світовій класифікації вищою буде Андрєєва.

Також може обійти землячку і Марта Костюк, для цього їй треба виграти Роллан Гаррос. Переможниця сьогоднішнього матчу може підійнятись щонайменше на 12 позицію у табелі про ранги. Потенційна перемога над Мірою Андрєєвою може підійняти Марту на дев'яту сходинку, а титул – на восьму.

Наступного тижня Марта заявлена для участі у трав'яному турнірі серії WTA 500, який відбудеться у Лондоні. Щоправда, існує імовірність, що за умови виходу у фінал Ролан Гаррос ми її там не побачимо.

Світоліна є у стартовому листі аналогічних змагань у Берліні. Там основна світка турніру стартує з 15 червня.