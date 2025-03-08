Світоліна з непростої перемоги розпочала виступ на турнірі в Індіан-Веллсі

В американському Індіан-Веллсі стартував престижний хардовий турнір WTA 1000. У 1/32 фіналу українка Еліна Світоліна зустрілася з Ешлін Крюгер зі США.

Ешлін Крюгер – Еліна Світоліна 1:2 (1:6, 7:6 (10:8), 3:6)

Суперниця Еліни Світоліної займає 41 місце в рейтингу WTA. Раніше тенісистки жодного разу не зустрічалися на корті, пише 24 Канал.

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Успішний старт Світоліної в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України дуже впевнено розпочала матч з 20-річною суперницею. Еліна легко взяла перший сет з рахунком 6:1. Нашій тенісистці вистачило 22 хвилини.

Проблеми розпочалися у другій партії. Американка зуміла зібратися та виграти сет на тай-брейку. На ньому українка лідирувала 6:5 та 7:6, але не реалізувала матчболи. У підсумку рахунок партії – 7:6 (10:8) на користь Крюгер.

Все вирішилося у третьому сеті. Еліна впевнено вела у рахунку 5:1, але американка взяла два гейми, змусивши похвилюватися вболівальників Світоліної. Дев'ятий гейм забрала українка, завершивши партію з рахунком 6:3.

Загалом поєдинок тривав 2 години 11 хвилин. У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці американського дербі між Даніель Коллінс і Гейлі Баптист.

Відео матчу Світоліна – Крюгер

Нагадаємо, що Марта Костюк та Даяна Ястремська теж вишли до третього кола змагань. Киянка впевнено розібралася з американкою Робін Монтгомері, а одеситка перемогла представницю Тунісу Унс Жабер.