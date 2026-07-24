Впізнати можна не всіх: як виглядали українські спортсмени до популярності

Кумири українського спорту, здається, були з нами завжди. Але насправді кожен видатний атлет пройшов тривалий і складний шлях становлення – і, поглянувши у минуле, багатьох з них можна навіть не впізнати.

24 Канал пропонує разом зануритися у ностальгію і здивуватися, якими були спортивні зірки десятиліття тому.

Еліна Світоліна



Еліна Світоліна

Уродженка Одеси жила і тренувалась у Харкові, а першого помітного успіху досягла у 15 років, коли виграла юніорську версію Ролан Гаррос.

Еліна прогресувала дуже швидко: вже за два роки після цього змогла стрімко злетіти у рейтингу і стати першою ракеткою України. І ще до свого 20-ліття здобула дебютний титул WTA та увійшла в топ-50 найкращих у світі.

Олександр Шовковський



Олександр Шовковський

Часто футбольні експерти сперечаються: чи є колишній голкіпер Динамо і збірної України власником звання one-club man, тобто гравця, усю свою кар'єру відданого лише одному клубу.

Формально все ж ні, бо у Шовковського був короткий епізод виступу за столичний ЦСКА. Та це не скасовує легендарності воротаря, який вже у 18 років увійшов до складу дорослої команди Динамо, а у 19 дебютував в чемпіонаті України та Лізі чемпіонів.

Ярослава Магучіх



Ярослава Магучіх

Мало хто знає, що першим спортом в житті Магучіх була зовсім не легка атлетика, а карате. Але їй більше сподобалося стрибати, ніж кидати опонентів на татамі. Також дівчина захоплювалася малюванням і навіть брала участь у конкурсах, але, на щастя для всіх українських вболівальників, обрала мистецтво спортивне, а не художнє.

У 17 років Ярослава вже була чемпіонкою Європи і олімпійською чемпіонкою серед юнаків, а у 18-ть вписала своє ім'я в історію як наймолодша переможниця етапу Діамантової ліги.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Це зараз до нього треба звертатись "Миколайович", а у 16 років хлопець з Чернігова ще тільки робив перші кроки в професійному футболі, вражаючи усіх тим, що перший гол забив ударом через себе. У 17 років Андрій Ярмоленко опинився в системі Динамо.

Недаремно свого часу Анатолій Дем'яненко сказав, що "скаути за 130 кілометрів від Києва знайшли нам другого Шевченка". За своїм значенням для киян і загалом українського футболу Ярмоленко якщо не перевершив володаря "Золотого м'яча", то точно підійшов ближче, ніж будь-хто з футболістів епохи незалежності.

Олександр Усик



Олександр Усик

А от у випадку з Олександром Усиком великого футболіста ми втратили. Але натомість отримали, ймовірно, найвеличнішого боксера. Мабуть, варто дякувати долі і високим цінам на футбольне спорядження, що вони привели кримчанина Сашу до зали з рингом.

Навіть дивно, що вже цього року або на початку наступного блискучий професійний шлях Усика завершиться. Але сумнівів мало, що у спорті та суспільному житті Олександр залишатиметься помітним ще дуже й дуже довго.

Олександр Зінченко



Олександр Зінченко

Незвично бачити чемпіона Англії у формі донецького Шахтаря, хоча саме академія цього клубу була для Зінченка стартовою точкою яскравої кар'єри. Хай навіть прощання з "гірниками" було й не дуже приємним, а місце для переїзду українець обрав точно невдале – російську Уфу.

На щастя, Олександра вчасно помітили і скаути великих європейських клубів, і, що важливіше, тренерський штаб збірної України, який заграв футболіста за національну команду і не дав його вкрасти росіянам. До речі, Зінченко досі залишається наймолодшим автором голу та наймолодшим учасником великих турнірів в історії нашої головної команди.