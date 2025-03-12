Світоліна з камбеком здолала четверту ракетку світу на турнірі в Індіан-Веллсі: відеоогляд гри

У середу, 12 березня, відбулися матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася із Джессікою Пегулою.

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула 2:1 (5:7, 6:1, 6:2)

Це було восьме очне протистояння між зірковими тенісистками. Воно тривало трішки більше, ніж дві години та закінчилося третьою перемогою української спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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Еліна розпочала цей поєдинок із брейку в пасиві на своїй подачі, але швидко змогла його відіграти. Українка була близькою до перемоги в першому сеті за рахунку 5:4 та 30:30 на подачі американки, проте не змогла виграти вирішальні розіграші, а після цього віддала й наступні два гейми, у підсумку – 5:7.

Попри таку невдачу Світоліна не розклеїлася, а навпаки змогла зібратися та продемонструвала повну домінацію на корті. Пегула змогла взяти після цього лише три гейми, а уродженка Одеси виграла другу та третю партію з рахунком 6:1, 6:2, не залишивши жодних шансів четвертій ракетці світу на тріумф перед рідними трибунами.

Світоліна – Пегула: дивіться відеоогляд матчу

Статистика. Протягом матчу Еліна Світоліна зробила п'ять ейсів при семи подвійних помилках, реалізувала 5 із 12 брейк-пойнтів і виграла 12 з 14 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 97:81 на користь першої ракетки України.

Зазначимо, що у чвертьфіналі одеситка зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої. Гра орієнтовно відбудеться в ніч з 13 на 14 березня.