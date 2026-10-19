Світоліна повідомила про розлучення зі своїм чоловіком – тенісистом Гаелем Монфісом

Українська тенісистка Еліна Світоліна розлучилася зі своїм чоловіком – французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про розставання Світоліна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Світоліна та Монфіс були в шлюбі з 2021 року

"Це найважча річ, якою мені коли-небудь доводилося ділитися. Усі знають, як багато для мене означає Україна. Про те, що війна зробила зі мною зсередини, я говорила рідко. Минулого року я казала вам, що мені потрібно відійти від корту, бо я була не в тому емоційному стані. Сьогодні я хочу відкритися трохи більше. Чого ви не бачили, так це безсонних ночей, сумнівів і відчуття того, що я повільно втрачаю себе", – написала Світоліна.

Вона додала, що її чоловік Гаель бачив усі її переживання. Він ніколи не відпускав її руку. Вони довго боролись із цим разом, віддаючи всі свої сили.

Однак деякі битви відбуваються глибоко всередині нас. Жодна любов іншої людини не здатна здобути перемогу замість нас,

– зазначила спортсменка.

Світоліна зауважила, що з часом зрозуміла, вона має знайти шлях назад до самої себе. Зробити цього в шлюбі вона не зможе. Це найважча правда, з якою вона стикалась і найважче, що їй доводилось коли-небудь казати коханій людині. Гаель вислухав її та поставився з розумінням, із силою духу та витримки, які Еліна розповіла, що ніколи не забуде.

Гаель кохав мене й у найщасливіші моменти мого життя, й у найтемніші часи. Я теж кохала його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя. Доля ж подарувала нам найдорожче – нашу доньку Скай,

– наголосила Еліна.

Україна підкреслила, що донька завжди буде для них на першому місці. Шлюб Еліни та Гаеля закінчився, але їхня родина – ні. Вони завжди будуть залишатись батьками своєї Скай і будуть поруч на кожному етапі її життя.

Будь ласка, знайте, що тут немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного. Тепер наша спільна історія набуває іншої форми,

– дописала тенісистка.

Вона попросила своїх прихильників поставитись до неї та Гаеля з теплотою та добротою, а також дати простір для зцілення. Наприкінці Світоліна подякувала всім за їхню любов.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися в липні 2021 року після кількох років стосунків. У жовтні 2022 року у пари народилася донька Скай.

Буквально кілька днів дівчинка відсвяткувала свій 4 день народження. Еліна Світоліна дуже мило привітала свою дочку зі святом у соцмережах.

А ще трохи раніше несподівано стало відомо про завершення кар'єри чоловіка Еліни Світоліної. Гаель Монфіс припинив спортивні виступи раніше очікуваного.