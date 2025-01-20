Поїхав дах: тенісистка з Росії визвірилась на чоловіка після ганебної поразки від Світоліної

Представниця країни-терористки примудрилась програти сет за рахунку 4:1. Через це Кудєрмєтова на емоціях вилаялась у бій свого тренера та чоловіка.

В Мельбурні триває перший турнір Grand Slam у 2025 році Australian Open. На жіночому одиночному турнірі стартували шестеро українок, але до пізніх стадій дійшла лише одна, повідомляє 24 Канал.

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Вивели з рівноваги

Мова про Еліну Світоліну, яка пройшла вже чотирьох суперниць. Останньою стала "нейтральна" росіянка Вєроніка Кудєрмєтова, її українка здолала у два сети (6:4, 6:1).

У першому сеті представниця країни-терористки вигравала 4:1, але Світоліній вдалось взяти п'ять сетів поспіль. Ця невдача вивела Вєроніку із себе.

На початку другого сету дівчина зірвалась на своєму тренерові Сергії Демьохіні, що потрапило у пряму трансляцію. Той активно підказував Кудєрмєтовій та висловлював претензії щодо провалених геймів.

Якби я могла, Сєргію. Вийди, покажи, як треба,

– у розпачі вигукнула Кудєрмєтова.

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Особливо кумедним виглядає і той факт, що Демьохін є не тільки тренером тенісистки, а ще і її чоловіком. Відзначимо, що росіянка посідає 75 місце в рейтингу WTA.

Варто зазначити, що Світоліна втретє за свою кар'єру потрапила до чвертьфіналу Australian Open. Її суперницею стане американка Медісон Кіз, яка йде 14-ю у світовому рейтингу.