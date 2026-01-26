Приносять щастя з 2007 року: хто є талісманом олімпійської збірної України

Мало хто знає, що олімпійська команда України вже майже 20 років має свого талісмана – і навіть не одного. Символ, що супроводжує наших олімпійців у їхніх звитягах, обрали на відкритому конкурсі.

Вже за два тижні в Мілані та Кортіні на Зимових іграх-2026 цей талісман також приноситиме удачу нашим спортсменам. 24 Канал дізнався його історію.

Хто талісман України на Олімпійських іграх?

Талісман не один – їх одразу двоє. Як нагадує інстаграм-сторінка олімпійської команди України, це лелеченята, хлопчик та дівчинка.

Обрано їх було у 2007 році на спеціальному відкритому конкурсі, який тривав два місяці і залучив чимало митців. Загалом було подано 150 робіт, а переможцем став Вадим Яковенко з Полтави, який створив двох симпатичних лелек.

Ці птахи завжди відігравали особливу роль в українській культурі. За давніми повір'ями вони приносять щастя – тож ідеально підходять на роль символів-охоронців для олімпійців.

Хто талісман Олімпіади-2026?

Сайт Олімпійських ігор пропонує познайомитися з двома талісманами Зимових ігор в Італії – це грайливі горностаї Тіна (від Кортіна) і Міло (від Мілана).



Талісмани Олімпіади та Паралімпіади-2026 / малюнок Olympics

Їх теж було обрано на конкурсі – з умовою, що участь могли брати лише італійські школярі від 6 до 14 років. Тіна та Міло перемогли серед понад 1600 варіантів з величезною перевагою – більше 53% голосів.

Тіна з білим хутром – талісман Олімпійських ігор. А Міло з коричневою шубкою буде символом Паралімпіади.

