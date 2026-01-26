Приносять щастя з 2007 року: хто є талісманом олімпійської збірної України
- Талісманами олімпійської збірної України є лелеченята, хлопчик та дівчинка, обрані у 2007 році на відкритому конкурсі.
- Талісманами Зимових ігор-2026 в Італії є горностаї Тіна і Міло, обрані на конкурсі серед італійських школярів.
Мало хто знає, що олімпійська команда України вже майже 20 років має свого талісмана – і навіть не одного. Символ, що супроводжує наших олімпійців у їхніх звитягах, обрали на відкритому конкурсі.
Вже за два тижні в Мілані та Кортіні на Зимових іграх-2026 цей талісман також приноситиме удачу нашим спортсменам. 24 Канал дізнався його історію.
Дивіться також Відомо, скільки отримають українські спортсмени за медалі зимової Олімпіади-2026
Хто талісман України на Олімпійських іграх?
Талісман не один – їх одразу двоє. Як нагадує інстаграм-сторінка олімпійської команди України, це лелеченята, хлопчик та дівчинка.
Обрано їх було у 2007 році на спеціальному відкритому конкурсі, який тривав два місяці і залучив чимало митців. Загалом було подано 150 робіт, а переможцем став Вадим Яковенко з Полтави, який створив двох симпатичних лелек.
Ці птахи завжди відігравали особливу роль в українській культурі. За давніми повір'ями вони приносять щастя – тож ідеально підходять на роль символів-охоронців для олімпійців.
Хто талісман Олімпіади-2026?
Сайт Олімпійських ігор пропонує познайомитися з двома талісманами Зимових ігор в Італії – це грайливі горностаї Тіна (від Кортіна) і Міло (від Мілана).
Талісмани Олімпіади та Паралімпіади-2026 / малюнок Olympics
Їх теж було обрано на конкурсі – з умовою, що участь могли брати лише італійські школярі від 6 до 14 років. Тіна та Міло перемогли серед понад 1600 варіантів з величезною перевагою – більше 53% голосів.
Тіна з білим хутром – талісман Олімпійських ігор. А Міло з коричневою шубкою буде символом Паралімпіади.
Коли починається Олімпіада-2026?
Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні відбуватимуться з 6 до 22 лютого.
Спортсмени змагатимуться у 116 медальних подіях 16 дисциплін 8 видів спорту.
Скі-альпінізм стане єдиним новим видом, представленим на цій Олімпіаді.
Україна орієнтовно матиме представництво у 50 спортсменів, прапороносцем буде скелетоніст Владислав Гераскевич.