Степаненко щиро зізнався, чому вирішив залишити Шахтар: відео щемливого звернення

У середу, 29 січня, донецький Шахтар зіграв матч Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд. Перед грою ходили чутки, що це буде останній поєдинок у складі "гірників" для Тараса Степаненка.

Після фінального свистка цю інформацію підтвердила пресслужба Шахтаря. Таким чином закінчилася історія опорного півзахисника збірної України в донецькому колективі, яка тривала 14,5 років, інформує 24 Канал.

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Коментар Степаненка

Одразу після завершення гри Тарас Степаненко опублікував щемливе звернення до вболівальників, у якому попрощався з ними. Він на своїй сторінці в інстаграмі заявив, що назавжди Шахтар залишиться в його серці:

Це була гарна подорож! Дякую, Шахтар! Все заради Перемоги... і назавжди в моєму серці.

Прощальне звернення Степаненка до вболівальників: дивіться відео

В інтерв'ю для Трибуни Тарас Степаненко детальніше прокоментував своє рішення. Він заявив, що настав час для змін і подякував керівництву, яке його відпустило.

"В мене зараз на серці спокій. Я вже не один тиждень переживав багато емоцій, в тому числі сумних. Мені не так просто йти з моєї рідної команди. Вона завжди у мене в серці. Я завжди буду її любити, завжди буду за неї вболівати.

Але приходить час, коли треба щось змінювати. Я для себе прийняв рішення, що хочу ще пограти в футбол. Я дуже вдячний клубу, його президенту та керівництву, які пішли мені назустріч, відпустили та дали можливість ще насолоджуватися грою", – сказав півзахисник.

Очікується, що найближчим часом Тарас підпише контракт з Еюпспором. Він зізнався, чому обрав саме Туреччину для продовження кар'єри:

Коли тобі 35 років, не можна сказати, що в тебе буде багато варіантів. А Туреччина така країна, яка не дивиться на паспорт. Вони просили дані щодо моєї фізичної готовності, дивилися, як я виглядаю, розмовляли з моїми тренерами з фізпідготовки, з тренерами, які у мене були раніше, зокрема з Луческу. Тому Туреччина. Мені запропонували пограти. Я з задоволенням пограю.

Окремо Тарас Степаненко подякував Маріно Пушичу, який випустив його на заміну, щоб капітан зміг востаннє зіграти за "гірників".

"Я дуже вдячний тренеру, який дав мені зіграти останній матч. Для мене це дійсно було важливо. В роздягальні я сказав, що для мене було честю працювати в цьому клубі. Подякував всім. Для мене це були щасливі 14 з половиною років.

Тільки теплі та гарні спогади будуть. Я не прощаюся, а кажу "до побачення". Звичайне життя довше за футбольне. Думаю, все буде добре, я буду приїжджати на матчі Шахтаря, вболівати за команду. Все нормально", – заявив футболіст.

Довідка. Тарас Степаненко зіграв за Шахтар всього 439 матчів, у яких забив 29 голів і віддав 25 асистів. Усього він здобув із клубом 25 трофеїв.

Зазначимо, що Еюпспор, з яким має підписати контракт українець, наразі посідає четверте місце в чемпіонаті Туреччини. Свій наступний поєдинок команда зіграє 31 січня о 19:00 проти Сівасспора.