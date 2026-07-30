У Бразилії трагічно загинув відомий футболіст

Колишній футболіст бразильського Ботафогу Тассіо Майя дус Сантус трагічно загинув у Ріо-де-Жанейро. Життя 41-річного спортсмена обірвалося через обвал стіни під час негоди.

Потужний шторм, який накрив Ріо-де-Жанейро, призвів до людських жертв. Однією з них став колишній професійний футболіст Тассіо Майя дус Сантус, який після завершення кар'єри працював у готельній сфері, пише Globo.

Смертельний обвал під час ураганного вітру

Трагедія сталася 29 липня в районі Санта-Тереза. За інформацією місцевих ЗМІ, через ураганний вітер із поривами понад 90 кілометрів на годину обвалилася огорожа, встановлена вздовж дороги.

У момент інциденту поруч перебували Тассіо Майя дус Сантус та його друг і колега Вандре Кордейро. Обох чоловіків накрила бетонна конструкція, внаслідок чого вони загинули на місці.

Камери відеоспостереження зафіксували момент обвалу. На записі також видно, що група перехожих, серед яких була щонайменше одна дитина, за лічені секунди до трагедії встигла відійти від небезпечного місця, уникнувши загибелі. Відомо, що після завершення футбольної кар'єри Сантус і Кордейро працювали у гостьовому будинку, розташованому неподалік місця трагедії.

Пограв у десятках клубів по всьому світу

Тассіо Майя дус Сантус завершив професійну кар'єру у 2019 році. За роки виступів він змінив 27 клубів, граючи не лише у Бразилії, а й у Португалії, на Кіпрі, у Південній Кореї, Греції, Болгарії, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах та Коста-Риці.

Найбільш відомим етапом його кар'єри стали виступи за Ботафогу. У 2015 році захисник провів шість матчів у складі клубу та відзначився одним забитим м'ячем.

Після звістки про смерть колишнього гравця Ботафогу висловив співчуття рідним і близьким загиблого. У клубі наголосили, що пам'ятатимуть футболіста як професіонала, який залишив свій слід в історії команди.