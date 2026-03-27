Легенда гольфу Тайгер Вудс потрапив в аварію

Найвідоміший гольфіст планети Тайгер Вудс став фігурантом дорожньо-транспортної пригоди у американському штаті Флорида. Поліція поки не розкриває стан спортсмена.

Для першого в історії мільярдера зі світу спорту це вже не перший подібний епізод. У 2021 році, як і зараз, авто з гольфістом всередині перекинулося, пише Sky News.

Що сталося з Тайгером Вудсом?

Інформація щодо аварії за участю Вудса наразі мінімальна. Поліція у Флориді лише підтвердила, що автівка спортсмена потрапила в ДТП, і йдеться саме про перекидання транспортного засобу.

Подробиці індиценту обіцяють повідомити пізніше. Невідомо навіть, чи вижив Вудс.

Що відомо про Тайгера Вудса?

За даними з Вікіпедії, американець є одним з найуспішніших гравців в гольф в історії, здобувши загалом понад 80 перемог на турнірах, зокрема 15 серії "мейджор".

Він першим з усіх спортсменів планети перетнув позначку в 1 мільярд доларів статків, але 90% цієї суми заробив не грою в гольф, а рекламними контрактами з різними брендами.

Вудс має медаль Свободи, яку йому у 2019 році вручив особисто президент США Дональд Трамп.

У 2021 році Вудс вже потрапляв в аварію, це сталося у Лос-Анджелесі. Тоді він зазнав кількох відкритих переломів ноги.

Поліція встановила, що його автівка неслася на швидкості, яка була вдвічі вищою за дозволену на тій ділянці.

Правоохоронцям не вдалося отримати зразки крові спортсмена, щоб визначити, чи був він під дією будь-яких речовин. Офіційних звинувачень проти нього не висувалося.