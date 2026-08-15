Онофрійчук другий рік поспіль зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу у багатоборстві

Таїсія Онофрійчук зробила правильні висновки після не надто вдалої кваліфікації у багатоборстві на чемпіонаті світу в Німеччині. Фінальні виступи головної зірки української художньої гімнастики були набагато впевненіші і зробили її претенденткою на подіум.

Підопічна Ірини Дерюгіної виступала у групі Б, що означало напружене очікування на результати дев'ятки найсильніших у кваліфікації. Зрештою усе закінчилось для Онофрійчук більш ніж гідним місцем, але з великою нотою розчарування, пише 24 Канал.

Як Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі багатоборства

Українка вразила у вправах з булавами, набравши свою найвищу оцінку 29,750 бала. Понад 29 цілих вона також здобула у вправах з обручем, а м'яч і стрічку завершила з балами від суддів 28,700 та 28,500 відповідно.

Свою групу Б Онофрійчук виграла, що означало щонайменше 10-те місце. Але було очевидно, що з підсумковим результатом 116,050 Таїсія здатна втрутитися у розподіл медалей.

На жаль, другий рік поспіль до подіуму забракло дещиці. Онофрійчук впевнено випередила допущених до змагань без прапора росіянок і білоруску, але поступилася олімпійській чемпіонці Дар'ї Варфоломєєв, болгарці Стіляні Ніколовій і італійці Софії Раффаелі. П'єдестал пошани повністю повторив минулорічний, і знову Онофрійчук опинилася за його межами.

Результат багатоборства на чемпіонаті світу з художньої гімнастики

Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) — 119.500 Стіляна Ніколова (Болгарія) — 117.600 Софія Раффаелі (Італія) — 117.550 Таїсія Онофрійчук (Україна) — 116.050

Онофрійчук також відібралася до двох фіналів з окремими предметами: вона боротиметься за медалі у вправах з обручем та булавами. Обидва відбудуться у неділю, 16 серпня.