17-річна киянка Таїсія Онофрійчук здобула три золоті медалі на гран-прі у місті Брно. Після офіційних змагань вона ще раз вразила публіку крутим виступом.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук продовжує досягати нових висот у кар'єрі. Уродженка Києва запалила на етапі гран-прі з художньої гімнастики, повідомляє 24 Канал.

Як виступила Офофрійчук?

Змагання відбувалось у чеському місті Брно. До заявки України на гран-прі потрапили троє спортсменок: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

Останній не вдалось піднятися на подіум, тоді як Таїсія та Поліна не залишили Брно із порожніми руками. Вже у стартовий день змагань Онофрійчук та Каріка виграли медалі у багатоборстві.

Поліні підкорилась "бронза" з результатом 110,700 балів. Натомість Таїсія набрала 115,700 балів та стала переможницею. Після виступів українка продемонструвала чуттєвий гала-номер, де виконала кілька дивовижних вправ.

Як Онуфрійчук вразила неймовірним виступом: дивитися відео

Відзначимо, що окрім перемоги у багатоборстві Онуфрійчук додала до свого активу ще дві золоті нагороди. Українка тріумфувала у вправах з м'ячем та обручем.

В цих же окремих заліках серед медалісток опинилась і Поліна Каріка. Дівчина взяла "срібло" із м'ячем та "бронзу" із обручем. Ба більше, гімнастка виграла ще і золоту медаль у вправах з булавами.

Загалом же українки здобули сім медалей у Брно. Нагадаємо, раніше збірна України знялась з Кубка світу з гімнастики через участь російської прихильниці Путіна