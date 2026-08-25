У Київ приїхав найкращий боксер світу

Легендарний Теренс Кроуфорд несподівано прибув до столиці України. Зірковий американець уже перебуває у Києві, але мета його візиту поки невідома.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу наразі не розкриває подробиць свого перебування в Україні. Водночас, за даними телеграм-каналу LuckyPunch, на спортсмена у столиці чекає насичена програма.

Кроуфорд прибув до Києва

Американський боксер Теренс Кроуфорд, який має бездоганний професійний рекорд 42 перемоги у 42 поєдинках, приїхав з візитом до України.

За інформацією джерела, триразовий абсолютний чемпіон світу наразі перебуває саме у Києві. Водночас подробиці його візиту поки не розголошуються.

Деталі його візиту наразі невідомі, але, наскільки ми розуміємо, у столиці України його очікує дуже насичена програма,

– йдеться у повідомленні.

Приїзд одного з найвідоміших боксерів сучасності до України вже привернув значну увагу. Кроуфорд протягом кар'єри здобув статус одного з найкращих бійців незалежно від вагової категорії та не зазнав жодної поразки.

Переміг Канело та увійшов в історію

Останнім великим боєм американця стала зустріч із Саулем "Канело" Альваресом у 2025 році. Кроуфорд здобув перемогу одностайним рішенням суддів, завдяки чому встановив історичне досягнення.

Після цього успіху він став першим в історії епохи чотирьох поясів абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Раніше Кроуфорд збирав усі основні титули у першій напівсередній та напівсередній вазі, а згодом піднявся до першої середньої категорії.

Американець також володів титулом WBO у легкій вазі. За кар'єру він здобув 42 перемоги, 31 з яких нокаутом.

Після перемоги над Канело Кроуфорд оголосив про завершення професійної кар'єри.

У минулому році авторитетний журнал The Ring поставив Кроуфорда на перше місце у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.