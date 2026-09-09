"Приземлений хлопець": легенда боксу відверто висловився про Зеленського

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд відверто розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Спортсмен зізнався, що спілкуватися з главою держави було легко та комфортно.

Колишній абсолютний чемпіон світу у серпні побував в Україні, де мав особисту зустріч із Володимиром Зеленським. Після візиту непереможений американець поділився своїми враженнями від розмови з українським президентом, передає ютуб-канал АкТИвні.

Кроуфорд розповів про Зеленського

Кроуфорд відповів на запитання про те, яким йому запам'ятався Зеленський. Боксер підкреслив простоту українського лідера та відсутність будь-якої дистанції під час їхнього спілкування.

Він дуже простий, приземлений хлопець, з ним було дуже легко й комфортно спілкуватися. Він справжній чоловік. Дуже приємний хлопець,

– сказав Кроуфорд.

Зустріч відбулася 25 серпня. Під час розмови Зеленський подякував американському спортсмену за підтримку України та її народу.

Кроуфорд також приїхав не з порожніми руками. Він подарував президенту цуценя американського пітбультер'єра. Тваринку назвали Фреєю – на честь майбутньої системи протиповітряної оборони Freyja.

Американець залишився непереможеним

Особливого символізму подарунку додає історія родини цуценяти. Його дід на прізвисько Атос пережив російську окупацію Бучі.

Для Кроуфорда візит до України став одним із публічних проявів підтримки нашої держави. Американець завершив професійну кар'єру у 2025 році, залишившись непереможеним.

За кар'єру він провів 42 поєдинки та здобув 42 перемоги, причому 31 бій завершив нокаутом. Кроуфорд ставав абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях і вважався одним із найкращих боксерів свого покоління.

У 2025 році авторитетний журнал The Ring поставив американця на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.