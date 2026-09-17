У Росії раптово госпіталізували путіністку Тетяну Тарасову

79-річна путіністка Тетяна Тарасова на початку вересня проходила планове обстеження, після якого повернулася додому. Однак невдовзі знову потрапила до медичного закладу.

Відому російську тренерку з фігурного катання госпіталізували до лікарні. Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС.

Тарасова знову в лікарні

Цього разу причини повторної госпіталізації російської тренерки не уточнюються. Раніше Тарасова вже мала проблеми зі здоров'ям: у квітні 2026 року вона перебувала в реанімації.

Тетяна Тарасова є заслуженою тренеркою СРСР та майстром спорту СРСР міжнародного класу. Вона працювала з низкою олімпійських чемпіонів, серед яких Олексій Ягудін, Ірина Родніна, Олександр Зайцев, Наталія Бестем'янова, Андрій Букін, Оксана Грищук та Євген Платов.

У 2008 році Тарасову включили до Залу слави світового фігурного катання.

Підтримує російський спорт і критикує санкції

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Тарасова неодноразово виступала проти обмежень для російських спортсменів. Вона критикувала рішення міжнародних федерацій, які відсторонили представників Росії від більшості міжнародних змагань.

Зокрема, тренерка заявляла, що санкції нібито позбавили ціле покоління російських спортсменів можливості будувати міжнародну кар'єру. Водночас у своїх висловлюваннях вона не акцентувала на тому, що обмеження стали наслідком російської агресії проти України.

На Олімпіаді-2026 російські спортсмени могли виступати лише в нейтральному статусі та без національної символіки. Тарасова також критикувала суддівство на Іграх і заявляла про нібито несправедливе ставлення до російських фігуристів.