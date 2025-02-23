Конкурент Луніна в Реалі може повернутися до збірної Бельгії перед матчем з Україною

Воротар Реала Тібо Куртуа має бажання повернутися до складу збірної Бельгії. Він може зіграти за національну команду у матчах Ліги націй.

У Тібо Куртуа та колишнього головного тренера збірної Бельгії виник конфлікт. Через це голкіпера не включили у заявку на Євро та і сам він відмовився виступати за команду під керівництвом Доменіко Тедеско.

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Куртуа планує повернення

Голкіпер вже давно висловлював бажання знову грати у складі національної команди Бельгії, пише 24 канал з посиланням на KooraBreak.

Мені не вистачило гри за Бельгію... пройшло півтора року, тепер я готовий,

– розповів Тібо Куртуа.

Довідка. Збірна України зустрінеться зі збірною Бельгії в межах Ліги націй 20 та 23 березня.

Відзначимо, що бельгійський голкіпер у сезоні-2024/2025 зіграв 32 матчів за Реал, у яких пропустив 35 м'яч та 10 разів ворота лишались "сухими".