Укр Рус
Sport News 24 Футбол Конкурент Луніна в Реалі може повернутися до збірної Бельгії перед матчем з Україною
23 лютого, 12:25
1

Конкурент Луніна в Реалі може повернутися до збірної Бельгії перед матчем з Україною

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Тібо Куртуа бажає повернутися до збірної Бельгії для участі в матчах Ліги націй.
  • Куртуа мав конфлікт з колишнім тренером збірної, через що не брав участі в Євро та матчах під керівництвом Доменіко Тедеско.
  • Збірна України зустрінеться зі збірною Бельгії в межах Ліги націй 20 та 23 березня.
  • У сезоні 2024/2025 Куртуа зіграв 32 матчі за Реал, пропустив 35 м'ячів і 10 разів зберігав ворота "сухими".

Воротар Реала Тібо Куртуа має бажання повернутися до складу збірної Бельгії. Він може зіграти за національну команду у матчах Ліги націй.

У Тібо Куртуа та колишнього головного тренера збірної Бельгії виник конфлікт. Через це голкіпера не включили у заявку на Євро та і сам він відмовився виступати за команду під керівництвом Доменіко Тедеско.

Читайте також Трубін пропустить наступні матчі Бенфіки: у чому причина відсутності українця

Куртуа планує повернення

Голкіпер вже давно висловлював бажання знову грати у складі національної команди Бельгії, пише 24 канал з посиланням на KooraBreak.

Мені не вистачило гри за Бельгію... пройшло півтора року, тепер я готовий,
– розповів Тібо Куртуа.

Довідка. Збірна України зустрінеться зі збірною Бельгії в межах Ліги націй 20 та 23 березня.

Відзначимо, що бельгійський голкіпер у сезоні-2024/2025 зіграв 32 матчів за Реал, у яких пропустив 35 м'яч та 10 разів ворота лишались "сухими".