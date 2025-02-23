Конкурент Луніна в Реалі може повернутися до збірної Бельгії перед матчем з Україною
- Тібо Куртуа бажає повернутися до збірної Бельгії для участі в матчах Ліги націй.
- Куртуа мав конфлікт з колишнім тренером збірної, через що не брав участі в Євро та матчах під керівництвом Доменіко Тедеско.
- Збірна України зустрінеться зі збірною Бельгії в межах Ліги націй 20 та 23 березня.
- У сезоні 2024/2025 Куртуа зіграв 32 матчі за Реал, пропустив 35 м'ячів і 10 разів зберігав ворота "сухими".
Воротар Реала Тібо Куртуа має бажання повернутися до складу збірної Бельгії. Він може зіграти за національну команду у матчах Ліги націй.
У Тібо Куртуа та колишнього головного тренера збірної Бельгії виник конфлікт. Через це голкіпера не включили у заявку на Євро та і сам він відмовився виступати за команду під керівництвом Доменіко Тедеско.
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Куртуа планує повернення
Голкіпер вже давно висловлював бажання знову грати у складі національної команди Бельгії, пише 24 канал з посиланням на KooraBreak.
Мені не вистачило гри за Бельгію... пройшло півтора року, тепер я готовий,
– розповів Тібо Куртуа.
Довідка. Збірна України зустрінеться зі збірною Бельгії в межах Ліги націй 20 та 23 березня.
Відзначимо, що бельгійський голкіпер у сезоні-2024/2025 зіграв 32 матчів за Реал, у яких пропустив 35 м'яч та 10 разів ворота лишались "сухими".