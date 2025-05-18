Олімпійський чемпіон у суперечливому бою завдав першої поразки росіянину у кар'єрі

У суботу, 17 травня, відбувся фантастичний вечір боксу у Парижі на Adidas Arena. В одному з поєдинків Тоні Йока бився проти Арслана Яллиєва.

Французький боксер здолав росіянина в очному протистоянні. Ця перемога стала третьою поспіль для Олімпійського чемпіона 2016 року, повідомляє 24 канал.

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Як Йока здолав Яллиєва

Тоні Йока добре розпочав поєдинок проти Арслана Яллиєва. Француз чудово поєднував удари та рух ногами. Проте боксер дуже швидко втомився та був вимушений відійти від своєї тактики.

У п'ятому раунді Яллиєв завдав сильного аперкота Тоні. Йокі ледве встояв на ногах, аби не завалитись на канвас та продовжити бій.

Арслан Яллиєв почав домінувати над Тоні Йокою у шостому раунді. У сьомій трихвилинці французький боксер врятувався від поразки. У результаті судді одноголосним рішенням віддали перемогу Олімпійському чемпіону.

Відеоогляд бою Йока – Яллиєв:

Нагадаємо, що Яллиєв вперше боксував за межами Росії. Поразка від Тоні Йоки стала першою у кар'єрі Арслана.