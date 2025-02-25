Битва кризових клубів: прогноз на матч АПЛ Тоттенхем – Манчестер Сіті

У середу, 26 лютого, відбудеться центральний матч 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги поточного сезону-2024/2025. Манчестер Сіті зіграє на виїзді проти Тоттенхема.

Центральний поєдинок 27-го туру англійської першості розпочнеться 26 лютого о 21:30 (за київським часом). Матч "шпор" проти "містян" відбудеться на "Тоттенхем Хотспур Стедіум", повідомляє 24 Канал.

Оце так Гвардіола планує велику перебудову: МанСіті виставить за двері лідерів команди

"Шпори" проти "містян"

Це буде зустріч 4-ї та 12-ї команд турнірної таблиці АПЛ-2024/2025. МанСіті у 26-ти турах набрало 44 бали. Натомість поточний сезон для Тоттенхема складається не надто вдало – 33 набрані пункти.

У минулому турі підопічні Анге Постекоглу здобули розгромну виїзну перемогу над Іпсвічем 4:1. Дубль у свій актив записав Бреннан Джонсон, ще по голу забили Джед Спенс та Деян Кулусевскі.

Команда Пепа Гвардіоли у попередньому матчі АПЛ поступилась лідеру сезону Ліверпулю з рахунком 0:2. Мохаммед Салах і Домінік Собослаї принесли перемогу "мерсисайдцям". Наразі серію "містян" із поразок складає два поспіль матчі.

Відзначимо, що перед цим МанСіті вилетіло в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів від мадридського Реала. Була інформація, що ця поразка може поставити крапку на співпраці Гвардіоли із "містянами". Але наразі Пеп продовжує свою роботу на чолі манчестерського клубу.

До слова. Найближча зустріч Тоттенхема та Манчестер Сіті стане 164-ю в історії їх очних протистоянь. Наразі "шпори" володіють невеликою перевагою за кількістю перемог – 65 проти 63-х у "містян".

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Попри нестабільні виступи Манчестер Сіті є фаворитом у даному протистоянні – 2,06. А от на перемогу Тоттенхема дають коефіцієнт 3,25. Мирова оцінена в 4,05.

Ймовірно, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,35. Тому й маленький коефіцієнт стоїть на показник "обидві заб'ють": так – 1,36, ні – 3,10.

Більше шансів першими забити мають футболісти Гвардіоли – 1,74. А на те, що першими у матчі відкриють рахунок "шпори" – 2,21.

Ерлінг Голанд має найвищі шанси забити 1,65. Також непогані шанси забити мають Омар Мармуш (2,20), Філ Фоден (2,30) та Сон Хін Мін (2,40).

Щодо можливих авторів голів у складі Тоттенхема найкращі шанси забити є одразу у трьох виконавців: Джеймса Меддісона, Деяна Кулусевскі та Бреннана Джонсона – по 3.