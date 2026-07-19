Трампу принесли "помацати" Кубок світу за бронесклом під час фіналу ЧС-2026

У неділю, 19 липня, відбувається фінальний матч чемпіонату світу-2026. У вирішальному поєдинку за головний трофей турніру зустрілися збірні Аргентини та Іспанії.

На трибунах стадіону "МетЛайф" зібралася велика кількість знаменитостей і відомих гостей. Серед них, президент США Дональд Трамп. Він не був присутній на жодному з попередніх 103 матчів Мундіалю, однак відвідав вирішальний поєдинок. Крім того, саме Трамп має особисто вручити кубок команді-переможниці, повідомляє 24 Канал.

Трамп і кубок за склом: кадр із матчу Іспанія – Аргентина

Президент США Трамп опинився в центрі міні-скандалу та став об'єктом для жартів під час фінального матчу.

Вже на дев'ятій хвилині поєдинку легендарний бразильський футболіст Роналдо приніс оригінальний трофей до VIP-ложі стадіону. Камери прямої трансляції зафіксували, як американський лідер усміхався, детально розглядав кубок та поплескав по ньому руками.

Меланія та Дональд Трамп з Джанні Інфантіно / Фото скриншот з трансляції МЕГОГО

Візит американського президента на стадіон супроводжувався надзвичайними заходами безпеки. Трамп перебував у спеціальній ложі за куленепробивним склом разом із першою леді Меланією Трамп, сенатором Марко Рубіо та президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Для захисту VIP-персон спецслужби задіяли максимальний арсенал: на позиціях навколо стадіону працювали снайпери, а в повітрі чергували винищувачі F-16.