Тренд на 2016-й підкорює світ: який вигляд мали зірки українського спорту 10 років тому

У соціальних мережах активно набирає популярність тренд "2026-й – це новий 2016". Чимало зірок, відомих блогерів та звичайних користувачів залишають фото та відео десятирічної давнини, згадуючи, як вони виглядали раніше.

Тенденція на ностальгію не оминула і відомих спортсменів. 24 канал підготував матеріал про те, як знамениті українські атлети виглядали десять років тому.

Юлія Левченко

Українська легкоатлетка долучилася до тренду "2026-й – новий 2016-й" та поділилася дописом в інстаграмі. Юлія опублікувала світлини 10-річної давнини.

2016 wow, я вже і забула, а корисно іноді переглядати галерею телефону. До речі, виявилось, що у мене дуже багато фото за той період, тому ділюсь частинкою тут,

– написала спортсменка.

Нагадаємо, що у 2016 році Левченко вдало виступила на юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики. Вона завоювала бронзову медаль на турнірі у польському Бидгощі.

Окрім того, у 2014 році українка перемогла на юнацьких Олімпійський іграх. Також відомо, що її особистий рекорд Юлії становить 2 метри 2 сантиметри – як у стрибках у приміщенні, так і на відкритих стадіонах.

Дар'я Білодід

Відома українська дзюдоїстка поділилася спогадами з 2016 року зі своїми шанувальниками. Дар'я опублікувала декілька світлин, на яких продемонструвала, як вона виглядала десять років тому.

Зауважимо, що у 2016 році Білодід лише робила перші кроки у великому спорті. А вже у 2017 році вона завоювала свою першу медаль на дорослому рівні, вигравши чемпіонат Європи у Варшаві.

Ба більше, на чемпіонаті світу у Баку у 2018 році Дар'я стала наймолодшою чемпіонкою світу у віці 17 років та 11 місяців. А через три роки українка завоювала "бронзу" на Олімпійських іграх у Токіо.

Олександр Усик

Нещодавно у мережі з'явилися фото українського боксера, як він виглядав десять років тому. Восени того року Усик провів свій десятий поєдинок у професійній кар'єру, у якому здолав Кшиштофа Гловацького.

Ба більше, у бою у Гданську він завоював чемпіонський титул за версією WBO у важкій вазі. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу українському спортсмену.

Як Усик виглядав у 2016 році / Фото з відкритих джерел

Ганна Різатдінова

Прославлена українська гімнастка завоювала чимало медалей на міжнародних турнірах. А у 2016 році Різатдінова виступила на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанеро, які завершился для неї успішно.

Спортсменка на Іграх-2016 року здобула бронзову медаль. Всього зі змагань у Бразилії збірна України привезла 11 нагороди – два "золота", п'ять срібних медалей, а також чотири "бронзи".

Як Різатдінова виглядала у 2016 році / Фото з відкритих джерел

Олександр Зінченко

Український футболіст у 2016 році гучно заявив про себе, перейшовши з російскої Уфи до англійського Манчестер Сіті. Утім, "містяни" одразу відправили його в оренду у ПСВ із Нідерландів.

Також Зінченка активно долучали до національної збірної України. Влітку 2016 року він відзначився дебютним за "синьо-жовтих" у переможному матчі з Румунією (4:3) напередодні старту Євро у Франції.

Як виглядав Зінченко у 2016 році / Фото з відкритих джерел