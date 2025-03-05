Один з тренерів Оболоні не повернувся в Україну після закордонних зборів

Київська Оболонь готувалася до другої частини сезону у Туреччині. Після завершення навчально-тренувальних зборів не всі представники клубу повернулися в Україну.

Футбольний блогер Ігор Бурбас у своїй програмі повідомив інформацію, що тренер з фізичної підготовки Оболоні не повернувся в Україну з Туреччини. Начебто фахівець залишив усі речі та без попередження зник з готелю, де базувалася команда, пише 24 Канал.

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Оболонь звернулася до міністерства через зникнення працівника

Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко відповів на запит Тribuna.com щодо неповернення одного з представників клубу. Він підтвердив інформацію, але відмовився повідомляти подробиці інциденту.

"Є такі моменти. Я не хочу це коментувати. Ми цю інформацію дали на міністерство, оскільки воно давало дозвіл на виїзд за кордон. Наша позиція щодо такого абсолютно негативна.

Не хочу говорити про ці речі, вони мені абсолютно неприємні, але від цього не дітися і ніхто не застрахований. Одна людина прийшла, щоб забезпечувати роботу клубу, команди, але ми не знаємо, з якими думками приходить ця людина і що планує надалі.

Але наш клуб і керівництво проти таких речей, і у майбутньому будемо фільтрувати тих людей, які будуть приходити, щоб такого більше не було", – розповів Різниченко.

Раніше повідомлялося, що Оболонь має статус критично важливого підприємства. Відповідно працівники клубу, які є військовозобовʼязаними, отримали бронювання на період мобілізації.

У жовтні 2024 року новим тренером Оболоні з фізичної підготовки було призначено Олега Германа. Раніше він працював разом з наставником "пивоварів" Сергієм Шищенком у Звягелі. Наразі прізвище Германа відсутнє серед тренерського штабу Оболоні на офіційному сайті.