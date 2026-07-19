Поява Тома Круза та виступ Робі Вільямса: якою була церемонія закриття ЧС-2026

У неділю, 19 липня, добігає кінця чемпіонат світу-2026, на який футбольні вболівальники чекали чотири роки. Цей Мундіаль став найдовшим в історії турніру. У фінальному поєдинку за головний трофей зійдуться збірні Іспанії та Аргентини.

Перед стартом вирішального матчу відбулася яскрава церемонія закриття чемпіонату світу. Як пройшло шоу перед фіналом ЧС-2026, розповість 24 Канал.

Як відбулася церемонія закриття чемпіонату світу-2026

Перед фіналом турніру на вболівальників чекало масштабне шоу, яке розпочалося о 20:30 за київським часом, за півтори години до стартового свистка. Організатори підготували видовищну церемонію закриття за участю світових зірок музики, спорту та кіно.

Першим на полі з'явився популярний американський стрімер і футбольний блогер IShowSpeed. Він ефектно відкрив концертну програму, вибігши на арену у супроводі барабанщиків і танцюристів, а також виконав музичний номер.

Естафету святкового шоу підхопив американський репер Post Malone, який став головним хедлайнером передматчевої програми. Артист виконав свої найвідоміші хіти "Wow" і "Sunflower", останній – у дуеті зі Swae Lee, чим запалив трибуни стадіону.

Офіційний старт фінального матчу ознаменував виступ американської співачки Дженніфер Гадсон, яка виконала державний гімн США.

Дженніфер Гадсон / Фото Getty Images

До концертної програми також долучилися британський співак Роббі Вільямс, колишня солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер та італійська співачка Лаура Паузіні. Під час їхнього спільного виступу над стадіоном пролетіла авіація, додавши церемонії ще більшої видовищності.

Спеціальним гостем вечора став голлівудський актор Том Круз, який звернувся до глядачів із мотиваційною промовою.

Том Круз / Фото Getty Images

Кубок перед фінальним поєдинком на поле виніс легендарний аргентинський нападник Маріо Кемпес – чемпіон світу 1978 року та найкращий бомбардир того Мундіалю.

Стартові склади фіналістів оголосив всесвітньо відомий боксерський конферансьє Майкл Баффер. Саме він є автором знаменитої фрази "Let's get ready to rumble!", яка вже багато років звучить перед найгучнішими спортивними поєдинками світу.