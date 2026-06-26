Туреччина красиво покидає Мундіаль: тричі забили США й вирвали перемогу на останній хвилині

Туреччина ефектно попрощалася з чемпіонатом світу-2026, вирвавши перемогу над США. Господарі турніру двічі відігравалися, але все ж пропустили вирішальний гол наприкінці.

Зустріч, яка вже не мала турнірного значення, подарувала вболівальникам п'ять голів і драматичну розв'язку. Турки здобули дебютну перемогу на Мундіалі, однак цього виявилося замало для виходу в плей-оф, передає 24 Канал.

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Туреччина – США 3:2

Голи: Гюлер, 10, Їлмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасті, 3, Берхалтер, 49

Американці відкрили рахунок вже на 3-й хвилині. Після подачі Берхалтера з кутового Трасті залишився сам на дальній стійці та переправив м'яч у сітку.

Втім, Туреччина швидко відповіла своїм першим голом на чемпіонаті світу. Молоді зірки команди організували красиву атаку: Їлмаз асистував, а Гюлер точно пробив у ворота.

На 31-й хвилині турки вже були попереду. Кокджу пробивав із близької відстані, а останнім м'яча торкнувся Їлмаз, якому й записали забитий м'яч.

На початку другого тайму США знову зрівняли рахунок. Після вкидання з ауту м'яч відскочив до Берхалтера, який потужним ударом не залишив шансів воротарю.

Огляд матчу Туреччина – США: дивіться відео від Megogo

Гол на останній хвилині та підсумок групи

Обидві збірні мали можливості вирвати перемогу, однак щасливішою виявилася Туреччина. На останній хвилині Айхан приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:2.

Попри успіх, команда Вінченцо Монтелли завершила виступ на ЧС-2026 на останньому місці у групі, набравши три очки. В іншому матчі квартету Парагвай та Австралія зіграли внічию 0:0, що дозволило обом збірним пробитися до плей-оф.

Турнірна таблиця групи D