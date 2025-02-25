Туркі опинився в епіцентрі скандалу під час битви в Ер-Ріяді: відео неприпустимої поведінки

У суботу, 22 лютого, у столиці Саудівської Аравії відбувся грандіозний вечір боксу. Однією з найцікавіших подій цього заходу стала битва Хамза Шираз – Карлос Адамес.

Вони билися за титул чемпіона світу за версією WBC у середній вазі. Під час бою було видно, що Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг активно підтримував британського боксера.

Читайте також Усик назвав головну проблему Баколе, яка зіграла злий жарт у бою проти Паркера

Чим Туркі обурив фанатів боксу

Ба більше, він не тільки не приховував цього, а й допомагав Ширазу. Під час цього поєдинку функціонер підійшов до команди британця та показав, що він програє у два раунди на записках суддів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Raf (elusive2.0).

Туркі допоміг Ширазу підказкою: дивіться відео

За такий вчинок Туркі Аль аш-Шейха розкритикували фанати боксу. Вони вважають, що це є неприпустимим і порушує правила фейр-плей.

Довідка. Врешті-решт поєдинок завершився внічию, хоча переважна більшість експертів переконані, що домініканця пограбували. Один суддя віддав перевагу Ширазу 115:114, інший нарахував упевнену перемогу Адамеса 118:110, а третій зафіксував рівний рахунок 114:114.

Зазначимо, що такий результат дозволив Адамесу зберегти титул чемпіона світу. Всього він провів на професійному рівні 26 боїв, у яких здобув 24 перемоги.