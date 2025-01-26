Світоліна стартує з 1/8 фіналу: з ким зіграють три українки на турнірі WTA 500 в Австрії

Змагання в австрійському Лінці розпочнуться наступного тижня. За трофей п'ятисотника боротимуться три українські тенісистки.

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна заявилися для участі на турнірі WTA 500 у Лінці (Австрія), який пройде на хардових покриттях у приміщенні. Змагання розпочнеться наступного тижня після завершення відкритого чемпіонату Австралії, пише 24 Канал з посиланням на WTA.

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Українки зіграють в основній сітці турніру в Австрії

Перед стартом турніру представниці України дізналися своїх суперниць.

Еліна Світоліна отримала другий номер посіву та пропустить стартовий раунд. Вона розпочне турнір одразу з 1/8 фіналу. Її суперницею може бути "нейтральна" Анна Блінкова або тенісистка з кваліфікації.

Даяна Ястремська у першому раунді зустрінеться з італійкою Лючією Бронцетті. Українка посіяна на турнірі під п'ятим номером.

Ангеліна Калініна у стартовому матчі зіграє проти восьмої сіяної Клари Таусон з Данії. У разі виходу до 1/8 фіналу, суперницею українки може бути румунки Сорана Кирстя або нідерландки Аранча Рус.

У парному розряді турніру в Лінці Україну представить дует Людмили та Надії Кіченок. У першому колі сестри зустрінуться з Ульрікке Ейкері (Норвегія) та У Фансєнь (Китайський Тайбей).

Зазначимо, що турнір у Лінці триватиме з 27 січня до 2 лютого. Розклад матчів українок стане відомим згодом.