Росіяни у Кривому Розі вбили фітнес-тренера Влада Стіхіляса

У п'ятницю, 4 квітня, Росія здійснила черговий терористичний акт. Країна-агресор завдала ракетного удару "Іскандером" по Кривому Рогу.

Засіб ураження з касетною бойовою частиною прилетів у щільну житлову забудову. Удар відбувся поруч з дитячим майданчиком, внаслідок чого, на жаль, загинуло 19 людей, серед яких 10 дітей.

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Непоправна втрата

Одним із тих, чиє життя забрали росіяни, став фітнес-тренер Влад Стіхіляс. Він працював у тренажерному залі "Алігатор", повідомляє 24 Канал із посиланням на "Перший Міський. Кривий Ріг".

Чоловік захоплювався не тільки спортом. Він був творчою людиною та любив малювати.

Внаслідок вчорашнього ракетного удару окупантів загинув фітнес-тренер Влад Стіхіляс. Чоловік працював у місцевому тренажерному залі та захоплювався малюванням. Його життя забрали російські окупанти. Ніколи не забудемо і не пробачимо!

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 19-ю жертвою терористичного акту у Кривому Розі став маленький Тимофій, відео з реанімацією якого розлетілося мережею. Його серце зупинилося вранці 5 квітня. В місті оголошено триденну жалобу.