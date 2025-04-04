"Проливаємо кров заради миру": реакція українського спорту на жахливий удар по Кривому Рогу

У п'ятницю, 4 квітня, росіяни вчинили черговий терористичний акт. Вони завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Агресор цинічно атакував балістикою житловий район. Удар відбувся поруч з дитячим майданчиком, внаслідок чого, на жаль, є багато загиблих і постраждалих, зокрема, і дітей, повідомляє 24 Канал.

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Реакція спортивної спільноти

Представники українського спорту відреагували на огидний злочин Росії. Однією з перших емоційно прокоментувала удар олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, яка на своїй сторінці в інстаграмі закликала світову спільноту звернути увагу на злочинні дії країни-агресорки:

Сьогодні Росія вбила 14 людей. Шестеро з них – діти. Прямий і навмисний удар по дитячому майданчику. Світе, почуй Україну. Ми проливаємо кров заради миру – не стійте осторонь.

Також на цей терористичний акт відреагував експерша ракетка України, а нині воїн, Сергій Стаховський. Він опублікував декілька фото та відео, показавши своїй аудиторії наслідки удару, де видно, що постраждали виключно цивільні люди:

Росія вбила 14 людей у Кривому Розі сьогодні. Місто розташоване за 125 кілометрів від лінії фронту. 6 дітей були вбиті Росією. Як можна це виправдати? Скажіть мені, як? Вбивці. Це виглядає для вас як військова база?

Показали світу цей злочин також чимало інших спортсменів, зокрема – Віктор Циганков, Андрій Лунін, Руслан Маліновський, Марта Костюк та Андрій Демчук.

Більше реакцій від представників спорту / Скриншоти з соцмереж

Зазначимо, що у Кривому Розі вже завершені рятувальні роботи. На жаль, кількість жертв збільшилася. Наразі відомо вже про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей, а також понад 60 постраждалих. Також пошкоджено близько 20 багатоповерхівок і більше, ніж 30 автомобілів.