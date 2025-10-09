Росія продовжує безжально знищувати українські міста, серед яких сильно страждають Суми. Олімпійська чемпіонка з біатлону Віта Семеренко відреагувала на черговий обстріл росіян по рідному місту.

39-річна титулована біатлоністка не стрималась та виклала емоційну публікацію на своїй сторінці в інстаграмі, у якій звернулась до світової спільноти. Віта Семеренко наголосила, що поки світу мовчить, українці виживають під постійними обстрілами, пише 24 Канал.

До теми Росія атакувала Суми дронами: є влучання, виникли пожежі, пошкоджено будинки

Як Семеренко відреагувала на обстріл Сум?

Олімпійська чемпіонка у Сочі-2014 зробила акцент на рідному краю, який межує із російським кордоном.

Кожен день – нові Shahed, нові втрати. Світ мовчить, а ми виживаємо... Суми. Щодня і щоночі – вибухи і страх. Мирних людей вбивають дронами. Росія – терор,

– написала біатлоністка.



Реакція Семеренко / Скриншот із відео з інстаграму

Нагадаємо, що Росія вже забрала життя однієї із найрідніших людей сестер Семеренко – бабусі. Трагедія сталась 23 березня 2025 року, коли ворог завдав серії авіаударів по Краснопіллю, що в Сумській області. Це рідний край титулованих біатлоністок, де проживала їх бабуся.

До слова. У липні 2024-го року Віту Семеренко тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Востаннє ж на міжнародних змаганнях Семеренко виступала у біатлонному сезоні-2021/2022. Олімпійська чемпіонка-2014 пропустила три допінг-тести за рік, за що була суворо покарана. 20 березня 2025 року термін дискваліфікації сплив.

Якими є останні новини про обстріли Сум?