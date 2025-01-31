Репетиція перед Євро-2025: молодіжна збірна України у березні зіграє два матчі

Підопічні Унаї Мельгоси вибороли путівку до фінального турніру чемпіонату Європи-2025 (U-21). В рамках підготовки до Євро "синьо-жовті" проведуть два товариські матчі.

Молодіжна збірна України із 17-го до 25-го березня проведе навчально-тренувальний збір у Туреччині. У цей час заплановано два спаринги, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

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Перші матчі молодіжки України у 2025 році

21 березня Україна U-21 зустрінеться з однолітками зі Словенії, а 25-го – із Польщею. Обидва суперники "синьо-жовтих" теж братимуть участь у чемпіонаті Європи. Тож ці матчі стануть репетицією напередодні турніру.

Україна U-21 у березні зіграє два спаринги / фото УАФ

Нагадаємо, що команда Унаї Мельгоси влітку гратиме на чемпіонаті Європи-2025 (U-21). "Синьо-жовті" потрапили до групи D, де зустрінеться з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня). Українці зіграють два матчі у місті Прешов, а один – в Кошице

Фінальний турнір відбудеться у Словаччині з 12 до 28 червня. Україна вдруге поспіль гратиме на чемпіонаті Європи. У 2023 році команда Руслана Ротаня дісталася до півфіналу та здобула історичну путівку на Олімпійські ігри у Парижі.