Україна знову бойкотуватиме чемпіонат світу із дзюдо: у чому причина

Україна оголосила про бойкот чемпіонату світу з дзюдо. Все через рішення Міжнародної федерації з дзюдо щодо білоруських спортсменів.

Атлети з Білорусі повернуться до участі у міжнародних стартах під державним прапором з гербом та гімном країни. Рішення Міжнародної федерації дзюдо набуде чинності з 1 червня 2025 року.

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Україна оголосила про бойкот

Україна бойкотуватиме змагання через дозвіл білорусам змагатися під національною символікою, пише 24 канал з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконавчого комітету. Було також наголошено, що "IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння – будівництва мостів, а не стін".

У відповідь на це представники України оголосили про бойкот.

Довідка. Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 13 по 19 червня у Будапешті.

Відзначимо, що це вже вдруге, коли Україна оголошує про бойкот чемпіонату світу з дзюдо. Подібна ситуація була у 2023 році, коли до міжнародних змагань допустили росіян та білорусів.