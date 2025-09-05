Збірна України з футболу проведе першу зустріч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва спробує вдало розпочати кваліфікацію у поєдинку з Францією.

Це буде умовно домашній матч для "синьо-жовтих". Він відбудеться у Вроцлаві на "Тарчинський Арена", повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Україна – Франція?

Очне протистояння між головними фаворитами квартету D відбудеться 5 вересня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

Обслужить цей поєдинок нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі. Йому допомагатимуть асистенти Хессел Стеегстра і Ян де Вріс.

Зазначимо, що у групі D також змагатимуться за вихід на ЧС-2026 Ісландія та Азербайджан. Саме з останніми підопічні Сергія Реброва зіграють другий вересневий матч.

До слова. Востаннє Україна та Франція проводили очні протистояння у відборі до попереднього чемпіонату світу. У 2021 році вони двічі зустрічалися й обидва матчі завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Нагадаємо, що в початкову заявку "синьо-жовтих" на стартові матчі відбору потрапили 25 футболістів. Після її оголошення уже відбулося чотири зміни, зокрема, через пошкодження трьох гравців.

Як виступала збірна України у 2025 році?