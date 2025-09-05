Україна – Франція: о котрій годині розпочнеться матч відбору на ЧС-2026
- Матч відбору на ЧС-2026 між Україною та Францією відбудеться 5 вересня у Вроцлаві на "Тарчинський Арена" о 21:45 за київським часом.
- Суддівство матчу забезпечить нідерландська бригада на чолі з Данні Маккелі, а в українській команді вже відбулося чотири зміни в заявці через травми гравців.
Збірна України з футболу проведе першу зустріч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва спробує вдало розпочати кваліфікацію у поєдинку з Францією.
Це буде умовно домашній матч для "синьо-жовтих". Він відбудеться у Вроцлаві на "Тарчинський Арена", повідомляє 24 Канал.
Коли розпочнеться гра Україна – Франція?
Очне протистояння між головними фаворитами квартету D відбудеться 5 вересня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.
Обслужить цей поєдинок нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі. Йому допомагатимуть асистенти Хессел Стеегстра і Ян де Вріс.
Зазначимо, що у групі D також змагатимуться за вихід на ЧС-2026 Ісландія та Азербайджан. Саме з останніми підопічні Сергія Реброва зіграють другий вересневий матч.
До слова. Востаннє Україна та Франція проводили очні протистояння у відборі до попереднього чемпіонату світу. У 2021 році вони двічі зустрічалися й обидва матчі завершилися з однаковим рахунком 1:1.
Нагадаємо, що в початкову заявку "синьо-жовтих" на стартові матчі відбору потрапили 25 футболістів. Після її оголошення уже відбулося чотири зміни, зокрема, через пошкодження трьох гравців.
Як виступала збірна України у 2025 році?
- Підопічні Сергія Реброва поки провели всього чотири поєдинки, в яких здобули дві перемоги та зазнали стільки ж поразок.
- Навесні "синьо-жовті" не змогли пробитися в дивізіон А Ліги націй – поступилися на виїзді з рахунком 0:3 після домашньої перемоги 3:1.
- Влітку команда Реброва взяла участь у товариському турнірі Canadian Shield – поразка 2:4 Канаді та перемога 2:1 над Новою Зеландією. У підсумку, Україна посіла друге місце.