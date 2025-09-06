У п'ятницю, 5 вересня, збірна України зіграла проти зіркової Франції у польському Вроцлаві. Матч між "синьо-жовтими" та "Ле Бле" відбувся в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

На "Тарчинські Арена" завітали чимало українців, щоб підтримати свою збірну. Перед початком матчі на стадіоні традиційно пролунали гімни обох національних команд, повідомляє 24 канал.

Стадіон

Шалена кількість фанатів була присутня на матчі збірної України у Вроцлаві. На стадіоні "Тарчинські Арена" замайорилм синьо-жовті кольори, які підтримували свою національну команду.

Перед початком гри пролунав гімн України. Весь стадіон у Вроцлаві гудів від співу вболівальників, які виконували гімн рідної країни.

Фанати заспівали гімн України: дивіться відео

Як фанати підтримували Україну?