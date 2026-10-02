Вболівальники на матчі України подякували героям тилу неймовірним банером

Збірна України проводить свій перший номінально домашній матч Ліги націй у Трнаві. Перед поєдинком трибуна наших фанів розгорнула полотнище з потужним меседжем для тих, хто тримає Україну своєю невтомною працею у тилу.

Просто під час того, як лунав національний гімн, увесь світ побачив те, що відбувається в Україні через російську агресію. Фани зобразили зруйновані міста – і тих, завдяки кому українці щодня долають принесене сусідами лихо, пише 24 Канал.

Банер на матчі Україна – Північна Ірландія

Банер, створений справжніми митцями, зобразив подвиг тих, хто займається ліквідацією наслідків постійних російських обстрілів і повертає людям здоров'я, світло та надію.

На полотнищі постали образи рятувальника, який гасить пожежу, лікарки, що надає допомогу просто на місці обстрілу, а також електрика, який так само в небезпечних умовах вдень та вночі працює над тим, щоб відносити пошкоджені росіянами мережі.

Фанатське угруповання United Ukraine, яке назвало свою акці. "Вартові тилу", повідомило, що це їхня найбільша робота: банер має розмір 24 × 12 метрів (288 квадратних метрів).

Діти захисників на матчі

Про українських героїв нагадали і діти, які супроводжували футболістів з підтрибунних приміщень на поле. Це сини та доньки захисників, які проходять реабілітацію після поранень, яких зазнали на фронті.