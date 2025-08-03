Нову сторінку в історію нашого спорту вписали Марина Гладун та Тетяна Лазаренко. Українки вперше в історії України стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу.

У неділю, 3 серпня, у німецькому Дюссельдорфі відбувся фінал чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу серед жінок. У вирішальному матчі український дует у складі Марини Гладун та Тетяни Лазаренко протистояв представницям Франції – Клеменс Вієйра та Алін Шамеро, пише 24 Канал.

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Як завершився фінал ЧЄ-2025 Україна – Франція?

Досі українки найвищим досягненням українок на рівні чемпіонату Європи була стадія 1/8 фіналу. Тож у Дюссельдорфі українки мали шанси здобути історичне "золото".

Початок фіналу був за суперницями українок, які завершили сет з рахунком 23:21 на свою користь. Такий розвиток подій не збентежив наших дівчат, які створили справжнє диво та вирвали перемогу.

Після другого сету (21:18) українки зрівняли рахунок у зустрічі. А у вирішальній партії здобули сенсаційну перемогу – 16:14.

Клеменс Вієра/Алін Шамеро (Франція) – Марина Гладун/Тетяна Лазаренко (Україна) 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

Відеоогляд матчу Франція – Україна

Вперше в історії вітчизняного пляжного волейболу українки стали чемпіонками Європи. До цього найвищим досягненням "синьо-жовтих" пляжників була "бронза" Сергія Попова та Едуарда Рєзніка здобута на Євро-2023.