Чимала кількість українських спортсменів відкинули справу усього всього життя 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Атлети із різних видів спорту, тренери та колишні спортсмени взяли до рук зброю, аби виборювати українську незалежність.

Зірки тенісу, боксу, легкої атлетики, змішаних єдиноборств і інших видів спорту проміняли ринг та інші спортивні майданчики на захист рідної країни. 24 Канал розповідає про спортсменів, які взяли до рук зброю та не побоялись подивитись у вічі ворогу, дехто із них навіть повертався із-за кордону.

Цікаво Легкоатлет, який захищав Україну від Росії: що відомо про чоловіка Юлії Левченко

Сергій Стаховський

Одним із таких патріотів України у світі спорту став колишній тенісист Сергій Стаховський. Проти 27 лютого 2022 року екслідер чоловічої збірної України з тенісу перетнув кордон та повернувся до рідної країни. Його вже колишня дружина та троє дітей залишились жити в Угорщині.



Сергій Стаховський / Фото з інстаграму екстенісиста

Стаховський доєднався до територіальної оборони Києва. Згодом продовжив службу у мінометному взводі у складі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії. Потім увійшов до спецпідрозділу СБУ "Альфа". Був учасником боїв за Бахмут та Авдіївський коксохімічний завод.

Нагадаємо, що свою патріотичну позицію Сергій продемонстрував ще у далекому 2014-му під час Революції Гідності. Займався волонтерством та допомагав військовим.

Згодом стало відомо, що повномасштабна війна розбила шлюб зірки українського тенісу. Сергій розлучився зі своєю вже ексдружиною із Росії Анфісою.

Олександр Долгополов

Ще одним представником українського тенісу, який став на захист рідної країни, є Олександр Долгополов. Переможець турнірі ATP, який закінчив кар'єру у 2021-му році, доєднався до лав ЗСУ у статусі добровольця навесні 2022-го.



Олександр Долгополов / Фото з інстаграму колишнього тенісиста

Початок повномасштабної війни Долгополов застав у Туреччині, куди поїхав відпочивати із родиною. Олександр миттєво зрозумів, що потрібно повертатись та допомагати рідній країні. Спершу колишня 13-та ракетка світу навчався військовій справі за кордоном, після чого повернувся в Україну. У ЗСУ Долгополов пішов в аеророзвідку, а у січні 2023-го розповідав, що переважно працює на дронах і робить усе, що із ними пов'язано.

На початку березня поточного 2025 року Долгополов в інтерв'ю зауважив, що його життя змінилось кардинально. Олександр також наголосив на тому, як тенісний досвід допомагає йому на фронті.

Теніс підготував мене до війни. Навички, необхідні як спортсмену, так і солдату, схожі: ви маєте вміти швидко реагувати, концентруватися й адаптуватися до нових ситуацій. Я намагаюся зберігати спокій, повністю зосередитися на своїй операції та увійти у своєрідний стан потоку. Це означає, що я відгороджуюся від усього, що мене оточує, і зливаюся зі своїм завданням так, щоб кожен рух був легким і плавним. Це допомагає нагадати собі, що будь-яка втрата концентрації може коштувати мені життя. Це загострює мої рецептори,

– сказав Долгополов.

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов – зірковий боєць змішаних єдиноборств, який захищав Батьківщину від російських загарбників. Навесні 2022-го український боєць повинен був провести захист чемпіонського поясу, але поставив кар'єру на паузу, поповнивши лави територіальної оборони рідного Ірпеня.



Ярослав Амосов / Фото з інстаграму бійця

Історія чемпіонського титулу Амосова прочитав не один спортивний уболівальник. Мама Ярослава сховала від ворога пояс сина у звичайному пакеті в погребі в Ірпені. На щастя, українські військові вигнали росіян із Київщини, а титул чемпіона Bellator залишився неушкодженим.

Відео, як Амосов дістався із погреба чемпіонський пояс

Взимку 2023-го Амосов повернувся в октагон. Ярослав переміг американця Логана Сторлі, програв Джейсону Джексону із Ямайки, якому віддав титул, та здолав іншого американця Кертіса Міллендера (14 березня 2025 року).

У своїй кар'єрі Амосов здобув 27 перемог та зазнав поки що однієї поразки у 28-ми боях.

Юрій Вернидуб

Український тренер Юрій Вернидуб зустрів повномасштабну війну за кордоном. На той момент Вернидуб був головним тренером молдавського Шерифа. Юрій Миколайович не зважав на чинний контракт та вирішив із Тирасполя в Україну.



Юрій Вернидуб / Фото з x.com/VZverov

Проходив службу в артилерійському підрозділі на півдні України. Минулого року наставник розповідав, що згодом його перевели у Криворізький ТЦК СП. Із червня 2022-го по 1 червня 2025 року очолював ФК Кривбас, хоча запевняв, що будь-який момент може повернутись до служби.

Коли треба, то я там буду на місці. Повірте мені. Треба вірити у наші ЗСУ, які дають нам змогу займатися улюбленою справою. Тому Слава ЗСУ і тому, що вони є,

– розповідав Вернидуб.

Наразі перебуває без команди.

Денис Берінчик

Також не побоялись взяти зброю до рук українські боксери. Одним із таких був Денис Берінчик. Колишній чемпіон світу служив у лавах територіальної оборони Києва. Станом на зараз боксер активно займається волонтерством та продовжує підтримувати ЗСУ, їздить на позиції до хлопців.



Денис Берінчик / Фото з інстаграму боксера

Від початку повномасштабної війни провів чотири бої – переміг Івана Менді, Ентоні Їгіта та Емануеля Наваретте, а також поступився Кейшону Девісу у своєму крайньому поєдинку.

Юрій Кіщенко

Також серед мужніх спортсменів, які захищали Україну від Росії, був Юрій Кіщенко. Юрій Кіщенко – український легкоатлет та чоловік зіркової стрибунки у висоту Юлії Левченко.



Юрій Кіщенко / Фото з інстаграму легкоатлета

Спортсмен продовжував свою кар'єру допоки Росія не розпочала повномасштабну війну в Україні. Після чого проміняв легкоатлетичну доріжку на захист країни.

В одному із коментарів Кіщенко запевнив, що не шкодує про таке своє рішення поповнити лави української армії. Юрій впевнений, що саме спортсмени, які фізично підковані, повинні стати прикладом для інших.

Спортсмени на увазі, спортсмени повинні бути прикладом для багатьох! Спортсмени міцніші та витриваліші! Тільки якщо кожен виконуватиме свої завдання, разом нас українців не зламати! Будь прикладом! Будь мужнім та сильним! Ми на своїй землі! Стоятимемо до останнього! Зараз пишу, і досі не вірю, що у нас війна!

– написав легкоатлет 2 березня 2022 року в інстаграмі.

Через деякий час Кіщенко відклав зброю у сторону та відновив кар'єру.

Андрій Богданов

Андрій Богданов – український футболіст, який наважився подивитись у вічі ворогу. Півзахисник розповідав, що поповнив українську армію після того, як до нього прийшло почуття обов’язку. Богданов подумав, що потрібно якось допомагати Батьківщині у такий важкий час. Був у ТрО ЗСУ та звільнився звідти за сімейними обставинами.



Андрій Богданов / Фото з інстаграму Олександра Алієва

До серпня 2024 року був футболістом ковалівського Колоса. Наразі є гравцем Фенікс-Маріуполь.

І це далеко не увесь перелік чинних та колишніх спортсменів, тренерів, які захищали рідну країну проти Росії. Також чимала кількість представників поповнювали лави територіальних оборон своїх рідних країв. Зокрема Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші захищали рідну землю від безжального ворога.

На жаль, чимала кількість спортсменів поклали своє життя за свободу та незалежність України. На порталі "Янголи спорту" можна детальніше познайомитись із Героями країни.