У липні 2023 року Олександр Усик став гравцем житомирського Полісся. Проте поки вболівальники не дочекалися на офіційний дебют зіркового боксера у футболі.

Його може випередити колега по цеху Сергій Дерев'янченко. Він отримав запрошення від футбольного клубу Дністер, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі команди.

Як відреагував Дерев'янченко на пропозицію?

Чемпіон України серед аматорів публічно запропонував відомому боксеру спробувати свої сили у футболі. Команда з Тернопільщини зробила спільне фото з футболкою зі зверненням до боксера та опублікувала відповідний допис:

"Welcome to the team, Сергій Дерев'янченко. ФК Дністер кинув виклик самому собі – ми хочемо стати ще сильнішими. І для цього нам потрібний хтось, хто вміє боротися до кінця, хто знає, що таке справжня витривалість та командний дух.

Ми знаємо, що ти майстер рингу, але пропонуємо тобі спробувати свої сили на футбольному полі. Разом ми зможемо забивати не лише нокаутуючі удари, а й переможні голи! Приєднуйся до нашої команди – разом виграватимемо нові бої та матчі".



Дерев'янченко може дебютувати у футболі / Фото ФК Дністер

Зазначимо, що Дерев'янченко не проігнорував це звернення. Він залишив коментар під дописом, опублікувавши емодзі з вогником.

Довідка. Сергій Дерев'янченко виступає у другій середній вазі. Він провів на професійному рівні 22 бої, в яких здобув 16 перемог.

Нагадаємо, що напередодні також вирішив спробувати себе у футболі легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо. Він підписав контракт із норвезьким клубом.