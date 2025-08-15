Українці нерідко досягали успіху в топ-лігах та продовжують це робити зараз. В новому сезоні 11 гравців з України мають змогу проявити себе у найкращих турнірах світу.

Вже 15 серпня стартують нові сезони в більшості топ-ліги Європи. Саме в цей день пройдуть перші матчі в АПЛ, Ла Лізі та Лізі 1, тоді як Бундесліга та Серія А стартують на тиждень пізніше, повідомляє 24 Канал.

Саме у ці п'ять чемпіонатів з'їжджаються найкращі футболісти з усього світу. Серед них є і чимало українців. Розповідаємо про всі наших земляків, які у сезоні 2025-2026 гратимуть в топ-лігах.

АНГЛІЯ

Олександр Зінченко (Арсенал). Українець відігравав важливу роль у перші сезони в Арсеналі, але травми та велика навантаженість позначились на його виступах. Після кількох невдалих матчів торік Артета прибрав Олександра з основи, а на його місці успішно заграв Льюїс-Скеллі. У Зінченка ще є рік по контракту з Арсеналом, але існує ймовірність його відходу вже цього літа.



Зінченко втратив місце в основі Арсеналу / фото Getty Images

Віталій Миколенко (Евертон). Вихованець Динамо вже три роки є беззаперечним гравцем основи Евертона. Лише травми або дискваліфікації заважали йому вийти в старті. На відміну від Зінченка, статус Віталія в клубі не змінився. Втім сама команда не вражає своїми результатами та вимушена боротися за виживання. Схоже, що цей сезон не стане виключення.

Єгор Ярмолюк (Брентфорд). А от у Ярмолюка намічається прогрес в Брентфорді. Перші роки в клубі Єгор грав за другу команду, але минулого сезону став часто виходити навіть в основі. Сумарно українець награв аж 31 матч, а відхід Норгарда в Арсенал може допомогти йому закріпитися в старті. Правда, треба ще виграти конкуренцію у досвідченого новачка Джордана Хендерсона.

Михайло Мудрик (Челсі). Найбільш туманна ситуація наразі у найдорожчого українця в історії. 70 мільйонів Шахтарю та грандіозні сподівання залишились в минулому після позитивного допінг-тесту в листопаді 2024 року. Михайло залишається під баном на час розслідування, а строк дискваліфікації наразі невідомий. Втім Челсі все ж вніс Мудрика в заявку на сезон 2025-2026, тож, можливо, це передумова для повернення.



Михайло Мудрик чекає на вирок щодо допінгової справи | фото Getty Images

Назарій Русин (Сандерленд). А ось шансів побачити Русина в АПЛ майже немає. Ще минулого сезону стало зрозуміло, що українець не входить в плани "чорних котів", тому його відправили в оренду до Хайдука. Сандерленд же вийшов в АПЛ без Назарія, але хорвати не захотіли його купляти. Наразі ж Назарію шукають нову команду. Хіба що можлива відставка тренера змінить положення нападника в клубі.

ІСПАНІЯ

Андрій Лунін (Реал). Чутки щодо можливого відходу Луніна з Реала не вщухають вже два роки. Андрій не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа і лише підміняє його під час травм або заради ротації. Попри високий рівень Луніна, навряд чи ситуація зміниться цього сезону. Андрію ж залишається чекати на черговий шанс від Алонсо або ж форсувати відхід в іншу команду.



Андрій Лунін програє конкуренцію Тібо Куртуа / фото Getty Images

Віктор Циганков (Жирона). Віктор є важливим гравцем Жирони та її беззаперечним гравцем основи. Старт в Іспанії видався для вінгера феєричним, але подальші травми вдарили по результативності українця. Команда теж пережила спад після сенсаційної "бронзи". Тому відхід Циганкова малоймовірний, але у Жироні він точно отримуватиме ігрову практику. Головне, щоб здоровим був.

Владислав Крапивцов (Жирона). Воротар молодіжної збірної України може стати головною сенсацією серед українців в топ-лігах. Після банкрутства Дніпра-1 Крапивцов побував на переглядах у кількох клубів АПЛ, але зрештою підписав контракт із Жироною. Ба більше, Мічел одразу зробив його дублером Гассаніги, а у травні Владислав навіть дебютував у Ла Лізі. Поки що Паулу залишається основним воротарем, але стабільним його не назвеш, як і молодим (33 роки). Тому українець має всі шанси на те, щоб стати основним воротарем Жирони в майбутньому.

ІТАЛІЯ

Артем Довбик (Рома). Після шедеврального сезону Артема за Жирону доволі дивним виглядав його переїзд в Рому. На жаль, перший сезон лише підтвердив ці побоювання. Довбик був основним голеадором Роми (17 голів у сезоні), але нерідко залишався на лаві запасних. З приходом Гасперіні перспективи нападника стали ще більш туманними. Багато хто в Італії сумнівається, що Артем впишеться у модель італійця. При цьому інтерес до нього проявляють багато клубів топ-ліг, але сам українець має намір все ж закріпитися у Ромі.



Артем Довбик є лідером нападу в Ромі / фото Getty Images

Руслан Маліновський (Дженоа). Кар'єра Маліновського вже потроху йде на спад, але українець залишається потрібним в топ-лігах. Після феєрії в Аталанті та перехідного періоду в Марселі Руслан знайшов себе у Дженоа. Гравець мав бути основним у складі "грифонів", але постійні травми завадили хавбеку закріпитися у клубі. Втім якщо здоров'я дозволить, Маліновський ще має потішити українських фанатів яскравими моментами.

ФРАНЦІЯ

Ілля Забарний (ПСЖ). Перехід Забарного є найгучнішим українським трансфером з часів відходу Мудрика. Ілля сильно спрогресував у Борнмуті та став одним з найкращих центрбеків АПЛ. Увагу на нього звернули кілька топ-клубів, а сам гравець віддав перевагу ПСЖ. Чинний переможець ЛЧ бачить в Забарному заміну Маркіньосу в перспективі, але поки що Іллі доведеться вигравати конкуренцію у бразильця. На щастя, Луїс Енріке любить ротацію, тому українець точно отримає чимало ігрового часу.



Ілля Забарний гратиме за переможців Ліги чемпіонів / фото Getty Images

Едуард Соболь (Страсбург). Найкращі роки Едуарда пройшли в Бельгії, де він допомагав Брюгге тричі брати чемпіонство. Втім переїзд у топ-лігу не пішов лівому захиснику на користь. У Страсбурзі він вкрай рідко з'являвся в основі, а зараз є глибоким запасним у команді. Торік Едуард відіграв лише 10 матчів у Лізі 1 і жодного – в основі. Це останній рік контракту українця, а значить і остання можливість заявити про себе у Франції.