Таємний спонсор з Росії: президент IBA Кремльов оплатив розкішне весілля Трампа-молодшого

Голова Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов, близький до Кремля, ймовірно витратив сотні тисяч доларів на весілля Дональда Трампа-молодшого. На святі також помітили велику групу російськомовних гостей.

Весілля старшого сина президента США відбулося на Багамах і зібрало чимало впливових гостей. Розслідувачі ProPublica з'ясували деталі фінансування масштабного святкування та зв'язки російського бізнесмена з родиною Трампа.

Кремльов оплатив частину весілля Трампа-молодшого

За даними джерела, Умар Кремльов профінансував витрати на весілля Дональда Трампа-молодшого на сотні тисяч доларів. Зокрема, росіянин оплатив оренду одного з приватних островів на Багамах та інші масштабні витрати, серед яких були феєрверки.

Гроші на організацію свята надходили від структури в Дубаї, пов'язаної з Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яку очолює Кремльов.

Представник Трампа-молодшого не став заперечувати факт фінансування. Він пояснив, що Кремльов є особистим другом сина президента США. За його словами, вони познайомилися через спільного приятеля зі світу полювання, а згодом зблизилися через спільне захоплення активним відпочинком та боксом.

Пресслужба Кремльова також підтвердила дружні стосунки між чоловіками. Там заявили, що вони вперше зустрілися кілька років тому, а сам росіянин нібито ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими знайомими.

На весіллі помітили велику групу росіян

Кремльов не лише допоміг оплатити святкування, а й особисто був присутній на весіллі Трампа-молодшого. Він стояв разом із великою групою гостей, чия присутність дивувала інших запрошених.

Ці люди спілкувалися російською мовою, що привернуло увагу присутніх. Водночас видання не стверджує, що всі вони були громадянами Росії.

Кремльов очолює IBA з 2020 року. За час його керівництва організація отримала десятки мільйонів доларів від російського державного енергетичного гіганта "Газпром". У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA визнання, зокрема через претензії до управління та фінансування організації.

Саме Кремльова пов'язують із російськими силовими та бізнесовими колами. Він також отримав контроль над низкою великих активів у Росії, зокрема букмекерськими компаніями та автодилером "Рольф".

Нагадаємо, раніше російський боксер Артем Суслєнков одягнув військову форму і викликав на бій українського чемпіона Олександра Усика.