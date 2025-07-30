Вже у п'ятницю, 1 серпня, стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги з футболу 2025/2026. У програмі першого ігрового дня заплановані два матчі: Колос – Кривбас та Рух – Полтава.

24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо виступів клубів у новому сезоні УПЛ-2025/2026. ШІ передбачив чемпіона та призерів нового розіграшу української першості, а також розставив усі клуби по позиціях, на яких він бачить команди після усіх турів сезону.

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Який прогноз ШІ дав на новий сезон УПЛ?

На думку ChatGPT, Шахтар візьме реванш у Динамо за попередній сезон УПЛ-2024/2025, коли кияни здобули чемпіонство. Штучний інтелект взяв до уваги виступи "гірників" під керівництвом нового головного тренера Арди Турана. Команда стала потужнішою із глибиною складу та стабільною структурою клубу. Бразильці теж стали феєрити по-новому під пильним оком турецького наставника. До цього всього у донеччан буде додаткова мотивація після провалу у минулому сезоні першості.

Друге місце ШІ віддав Динамо. А от бронзові нагороди нового сезону української першості пророкують Поліссю. Це буде перший розіграш для "вовків" під керівництвом Руслана Ротаня, який прийшов із Олександрії. Штучний інтелект називає житомирську команду сюрпризом сезону. Полісся – амбітний клуб із якісним фінансуванням та хорошим тренерським штабом. Якщо втримають кістяк, то зможуть завоювати "бронзу" УПЛ.

Хто потрапить у десятку турнірної таблиці УПЛ?

Одразу за межами трійки призерів розташовується Кривбас. Криворізькому клубу прогнозують четверту сходинку. Кривбас – послідовний учасник першості, який поступово йде до мети, грає у вертикальний та фізично сильний футбол. Знову створить чимало проблем суперникам та будуть боротись за єврокубки до останнього.

Топ-5 замикає тут Олександрія. І це враховуючи усі втрати команди.

Шосте та сьоме місця займуть за версією штучного інтелекту Зоря та Карпати відповідно. Доволі дивно бачити так низько зелено-білих "левів". Адже команді Владислава Лупашка багато експертів та блогерів прогнозують навіть місце у топ-3. Натомість ШІ передбачає зону єврокубків аж у наступному сезоні-2026/2027. Це доволі спірний вибір. Тут ШІ може помилятись.

Одразу за спиною Карпат йде Рух. "Жовто-чорні" – надійний середняк із хорошою молоддю, якій буде бракувати досвіду у великих іграх. Колос та ЛНЗ посідають 9-ту та 10-ту позиції відповідно.

Хто опинився за межами топ-10?

Рівненський Верес опинився одразу за межами першої десятки. ШІ впевнений, що рівняни можуть грати яскраво, але часто провалюються в обороні.

Оболонь ШІ поставив на 12-те місце, а Металісту 1925, який повертається в УПЛ, пророкують 13-ту позицію. Щодо харків'ян, які теж солідно підсилились перед стартом сезону, прогноз штучного інтелекту теж дуже спірний.

Хто може зайняти останні три місця у таблиці УПЛ?

14. Кудрівка

15. Епіцентр

16. СК Полтава

На думку ШІ, напряму із УПЛ вилетять Епіцентр та СК Полтава.