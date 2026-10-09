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Sport News 24 Футбол 8 тур УПЛ – розклад, результати матчів і відео голів
9 жовтня, 11:26
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8 тур УПЛ – розклад, результати матчів і відео голів

Михайло Гема

У п'ятницю, 9 жовтня, після паузи на міжнародні матчі поновлюється чемпіонат України з футболу. У межах 8-го туру відбудеться 8 поєдинків, а центральною грою туру стане зустріч Динамо та Карпат.

Розклад матчів, а також результати та відео голів 8 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати матчів 8 туру УПЛ

  • 9 жовтня

15:30. Верес – Шахтар

  • 10 жовтня

13:00. Колос – Епіцент

13:00. Оболонь – Кривбас

13:00. Чорноморець – Харків

  • 11 жовтня 

13:00. Динамо – Карпати

13:00. ЛНЗ Черкаси – Кудрівка

18:00. Буковина – Полісся

  • 12 жовтня

13:00. Лівий Берег – Зоря

Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Полісся

7

6

0

1

15-5

18

2.

Шахтар

7

6

0

1

15-4

18

3.

Карпати

7

4

2

1

15-5

14

4.

Динамо

6

4

1

1

9-5

13

5.

Харків

6

4

0

2

12-4

12

6.

Епіцентр

7

2

2

3

6-7

8

7.

ЛНЗ

7

2

2

3

5-8

8

8.

Зоря

7

2

2

3

7-11

8

9.

Лівий Берег

6

1

4

1

4-3

7

10.

Буковина

7

1

4

2

4-6

7

11.

Верес

6

1

3

2

4-5

6

12.

Чорноморець

6

1

2

3

3-7

5

13.

Колос

6

1

2

3

6-10

5

14.

Кривбас

6

1

2

3

7-10

5

15.

Оболонь

7

0

4

3

2-12

4

16.

Кудрівка

6

0

2

4

4-16

2

 

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Оболонь
10.10.26, 13:00
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