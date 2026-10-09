8 тур УПЛ – розклад, результати матчів і відео голів
У п'ятницю, 9 жовтня, після паузи на міжнародні матчі поновлюється чемпіонат України з футболу. У межах 8-го туру відбудеться 8 поєдинків, а центральною грою туру стане зустріч Динамо та Карпат.
Розклад матчів, а також результати та відео голів 8 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.
Розклад і результати матчів 8 туру УПЛ
- 9 жовтня
15:30. Верес – Шахтар
- 10 жовтня
13:00. Колос – Епіцент
13:00. Оболонь – Кривбас
13:00. Чорноморець – Харків
- 11 жовтня
13:00. Динамо – Карпати
13:00. ЛНЗ Черкаси – Кудрівка
18:00. Буковина – Полісся
- 12 жовтня
13:00. Лівий Берег – Зоря
Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Полісся
|
7
|
6
|
0
|
1
|
15-5
|
18
|
2.
|
Шахтар
|
7
|
6
|
0
|
1
|
15-4
|
18
|
3.
|
Карпати
|
7
|
4
|
2
|
1
|
15-5
|
14
|
4.
|
Динамо
|
6
|
4
|
1
|
1
|
9-5
|
13
|
5.
|
Харків
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12-4
|
12
|
6.
|
Епіцентр
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6-7
|
8
|
7.
|
ЛНЗ
|
7
|
2
|
2
|
3
|
5-8
|
8
|
8.
|
Зоря
|
7
|
2
|
2
|
3
|
7-11
|
8
|
9.
|
Лівий Берег
|
6
|
1
|
4
|
1
|
4-3
|
7
|
10.
|
Буковина
|
7
|
1
|
4
|
2
|
4-6
|
7
|
11.
|
Верес
|
6
|
1
|
3
|
2
|
4-5
|
6
|
12.
|
Чорноморець
|
6
|
1
|
2
|
3
|
3-7
|
5
|
13.
|
Колос
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6-10
|
5
|
14.
|
Кривбас
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7-10
|
5
|
15.
|
Оболонь
|
7
|
0
|
4
|
3
|
2-12
|
4
|
16.
|
Кудрівка
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4-16
|
2