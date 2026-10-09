8 тур УПЛ – розклад, результати матчів і відео голів

У п'ятницю, 9 жовтня, після паузи на міжнародні матчі поновлюється чемпіонат України з футболу. У межах 8-го туру відбудеться 8 поєдинків, а центральною грою туру стане зустріч Динамо та Карпат.

Розклад матчів, а також результати та відео голів 8 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу. Розклад і результати матчів 8 туру УПЛ 9 жовтня 15:30. Верес – Шахтар 10 жовтня 13:00. Колос – Епіцент 13:00. Оболонь – Кривбас 13:00. Чорноморець – Харків 11 жовтня 13:00. Динамо – Карпати 13:00. ЛНЗ Черкаси – Кудрівка 18:00. Буковина – Полісся 12 жовтня 13:00. Лівий Берег – Зоря Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027 МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Полісся 7 6 0 1 15-5 18 2. Шахтар 7 6 0 1 15-4 18 3. Карпати 7 4 2 1 15-5 14 4. Динамо 6 4 1 1 9-5 13 5. Харків 6 4 0 2 12-4 12 6. Епіцентр 7 2 2 3 6-7 8 7. ЛНЗ 7 2 2 3 5-8 8 8. Зоря 7 2 2 3 7-11 8 9. Лівий Берег 6 1 4 1 4-3 7 10. Буковина 7 1 4 2 4-6 7 11. Верес 6 1 3 2 4-5 6 12. Чорноморець 6 1 2 3 3-7 5 13. Колос 6 1 2 3 6-10 5 14. Кривбас 6 1 2 3 7-10 5 15. Оболонь 7 0 4 3 2-12 4 16. Кудрівка 6 0 2 4 4-16 2 #РЕКЛАМА 24 Канал Оболонь Перемога гостей 2.4 Зробити ставку Кривбас ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023