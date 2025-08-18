У понеділок, 18 серпня, розпочинається кваліфікація останнього тенісного "мейджора" року. Напередодні відбулося жеребкування цієї стадії турніру.

Своїх суперниць, зокрема, дізналися й українські тенісистки. У відборі до Відкритого чемпіонату США візьме участь три наші представниці, повідомляє 24 Канал.

З ким зіграють українки у кваліфікації US Open?

Через сито кваліфікації хардового "мейджора" спробують пробитися Дарія Снігур, Олександра Олійникова й Анастасія Соболєва. Щоб зіграти в основній сітці турніру їм треба здолати по три суперниці.

Найбільш рейтингова стартова опонентка дісталася Дарії. Киянка зіграє проти швейцарської тенісистки Сімони Вальтерт (WTA: 129). Це буде шоста очна зустріч між спортсменками – наразі мінімальну перевагу має Снігур, яка тріумфувала тричі при двох поразках.

Олександра Олійникова розпочне свій шлях у відборі поєдинком з австралійкою Лізетт Кабрерою (WTA: 204). Для українки це буде дебютна кваліфікація US Open. Раніше тенісистки не перетиналися між собою на корті.

Анастасія Соболєва змагатиметься за вихід у півфінал відбору з американкою Сашою Вікері (WTA: 562). Уродженка Дніпра минулого року також грала у кваліфікації, але не змогла її подолати, поступившись на старті шведці Мір'ям Бйорклунд. До цього українка не грала з 30-річною представницею США.

До слова. Чинною чемпіонкою американського "мейджора" є Арина Соболенко. У фіналі "нейтральна" тенісистка здолала Джессіку Пегулу.

Зазначимо, що також чотири українські тенісистки гарантовано виступлять в основній сітці US Open-2025. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева дізнаються своїх суперниць пізніше.

Нагадаємо, що напередодні перша ракетка України вразила фанатів ефектними кадрами з відпочинку перед початком Відкритого чемпіонату США.