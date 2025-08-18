Визначились перші суперниці українських тенісисток на US Open-2025
- Українські тенісистки Дарія Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва візьмуть участь у кваліфікації US Open-2025, щоб потрапити в основну сітку турніру.
- Снігур зіграє проти Сімони Вальтерт, Олійникова проти Лізетт Кабрери, а Соболєва проти Саші Вікері.
- Чотири інші українські тенісистки, включаючи Еліну Світоліну, вже гарантовано виступлять в основній сітці US Open-2025.
У понеділок, 18 серпня, розпочинається кваліфікація останнього тенісного "мейджора" року. Напередодні відбулося жеребкування цієї стадії турніру.
Своїх суперниць, зокрема, дізналися й українські тенісистки. У відборі до Відкритого чемпіонату США візьме участь три наші представниці, повідомляє 24 Канал.
З ким зіграють українки у кваліфікації US Open?
Через сито кваліфікації хардового "мейджора" спробують пробитися Дарія Снігур, Олександра Олійникова й Анастасія Соболєва. Щоб зіграти в основній сітці турніру їм треба здолати по три суперниці.
Найбільш рейтингова стартова опонентка дісталася Дарії. Киянка зіграє проти швейцарської тенісистки Сімони Вальтерт (WTA: 129). Це буде шоста очна зустріч між спортсменками – наразі мінімальну перевагу має Снігур, яка тріумфувала тричі при двох поразках.
Олександра Олійникова розпочне свій шлях у відборі поєдинком з австралійкою Лізетт Кабрерою (WTA: 204). Для українки це буде дебютна кваліфікація US Open. Раніше тенісистки не перетиналися між собою на корті.
Анастасія Соболєва змагатиметься за вихід у півфінал відбору з американкою Сашою Вікері (WTA: 562). Уродженка Дніпра минулого року також грала у кваліфікації, але не змогла її подолати, поступившись на старті шведці Мір'ям Бйорклунд. До цього українка не грала з 30-річною представницею США.
До слова. Чинною чемпіонкою американського "мейджора" є Арина Соболенко. У фіналі "нейтральна" тенісистка здолала Джессіку Пегулу.
Зазначимо, що також чотири українські тенісистки гарантовано виступлять в основній сітці US Open-2025. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева дізнаються своїх суперниць пізніше.
Нагадаємо, що напередодні перша ракетка України вразила фанатів ефектними кадрами з відпочинку перед початком Відкритого чемпіонату США.