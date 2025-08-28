На Відкритому чемпіонаті США з тенісу в першому колі сталося декілька гучних сенсацій. Однією з них став виліт з турніру "нейтрального" Даниїла Медведєва, який поступився Бенжамену Бонзі.

Під час того поєдинку російський тенісист також відзначився ганебною поведінкою. Він влаштував скандал на корті, за що отримав покарання від організаторів турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Як покарали другу ракетку Росії?

Медведєв визвірився на суддю, який через помилковий вихід на корт фотографа ухвалив рішення переграти першу подачу Бонзі на матчболі. Він діяв згідно з правилами, проте це не сподобалося росіянину, який влаштував ганебну виставу, що викликала 6-хвилинну паузу в поєдинку.

Врешті-решт Даниїл зміг зробити брейк і ледь не здійснив камбек, проте все ж таки програв у п'ятому сеті. Після цього він знову не стримав емоцій і розбив ракетку.

Сумарно за такий перформанс організатори US Open оштрафували росіянина на 42,5 тисячі доларів. З них 30 тисяч він сплатить за неспортивну поведінку, а іншу частину – за зламану ракетку.

До слова. За участь у першому колі в одиночному розряді американського "мейджора" тенісисти отримують 110 тисяч доларів, Тож за свою поведінку росіянин віддасть понад третину заробітку.

Нагадаємо, що від України в одиночному розряді на US Open-2025 залишилася лише одна представниця. Марта Костюк зіграє поєдинок 1/32 фіналу проти Зейнел Сонмез.