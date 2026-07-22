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Sport News 24 Теніс Світоліна, Костюк та ще п’ятеро тенісисток: хто з українок отримав право на участь у US Open
22 липня, 20:50
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Світоліна, Костюк та ще п’ятеро тенісисток: хто з українок отримав право на участь у US Open

Олександр Щербатих

Відкритий чемпіонат США з тенісу розпочнеться за участі щонайменше семи українок в одиночному жіночому розряді. Турнір стартує 30 серпня.

Україна отримала солідне представництво в основному раунді жіночих змагань US Open. Про це повідомив офіційний сайт змагань

US Open: хто вже має право на участь 

Наша держава має сімох представниць у першій сотні світового рейтингу серед жінок. Кожна з цих тенісисток отримала право на виступ в одиночному розряді без проходження кваліфікації. 

До списку учасниць уже увійшли: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. 

Зазначимо, що це не остаточний список українських тенісисток, які змагатимуться на кортах Нью-Йорка. Кваліфікацію також проходитимуть Вероніка Подрез та Анастасія Соболєва. 

Кожна учасниць кваліфікації повинна виграти по три матчі, щоб потрапити в основну сітку. 

Українські тенісистки: що відбудеться до US Open 

Уже з наступного понеділка, 27 липня, розпочнеться американська серія турнірів. До основної сітки турніру WTA 500 заявлена Еліна Світоліна, а Юлія Стародубцева зіграє на змаганнях WTA 250 у Мемфісі. 

Після цього відбудуться два поспіль турніри WTA 1000, які пройдуть у канадському Торонто та американському Цинциннаті. У списку основного раунду обох цих турнірів значаться Світоліна, Костюк, Стародубцева, Калініна та Олійникова. Снігур та Ястремська наразі планують зіграти лише у Цинциннаті.

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